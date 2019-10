11 ‘tips’ para disfrutar de una obra de teatro

16/04/2015



Llegar puntual, no dejar basura en el piso, no hablar o cuchichear durante la obra, son alguna de las normas básicas que se debe seguir para que una obra de teatro sea una actividad para disfrutar. Hoy se abre el telón del X Festival Internacional de Teatro de Santa Cruz (Fitcruz 2015) y una serie de protagonistas de las tablas nacionales nos dan algunas pautas para tomar en cuenta al respecto.



Normas básicas

Recuerda que es muy importante que apagues tu celular, ya que justo puede sonar o vibrar en la mitad de la obra. Mejor no compres chicles, porque se puede escapar el sonido de un globo reventado; asimismo, llega con anticipación. A continuación te dejamos un listado de 11 consejos que deberías seguir para disfrutar al máximo de una obra de teatro.



1. Infórmate previamente

“Miren la grilla e infórmense de la sinopsis, vean las fotos, conozcan al elenco, sus obras previas, para que así puedan saber a donde están yendo. El abanico de opciones es muy amplio. Hay obras experimentales, alternativas, contemporáneas, clásicas”, explicó Yovinca Arredondo, directora del elenco Tucura Cunumi.



2. Predispónete a disfrutar

“Es importante ir con una sonrisa y con el corazón predispuesto para disfrutar de la obra”, agrega Arredondo.



3. Déjate llevar

“A veces el público que va al teatro no se deja llevar porque está pensando en temas técnicos en vez de disfrutar y sentir la obra desde el corazón. Hay que dejarse llevar por los sentidos y no pensar demasiado”, indica la actriz Mariana Bredow.



4. ¡Sorpréndete!

“Vayan con la mentalidad de niño, déjense sorprender. Reaccionen libremente, si sienten miedo, griten, o si quieren reír, rían a carcajadas. No tengan miedo”, agregó Bredow.



5. Aquí y ahora

“Cuando entres al teatro date la oportunidad de dejar afuera al mundo. No estés pensando en lo que tienes que hacer, sino trata de ser partícipe con todo tu ser ”, recomendó Bredow.



6. Vuélvete un niño

“ El teatro no solamente se manifiesta en un sentido intelectual, si no es una experiencia que comprende todos nuestros sentidos. Lo que sucede entre el espectador y el actor solo sucede una vez y cada vez es diferente. Así que hay que estar dispuesto a ser parte de esta vivencia”, indicó el actor cruceño Alejandro Molina.



7. Lleva a tus hijos

“Los mayores tenemos ciertos prejuicios formados por los años, en cambio los niños tienen una mayor sensibilidad y una gran posibilidad de enamorarse y creer. Es importante que podamos aprovechar el evento para mostrarles y exponerles estas vivencias”, agregó Molina.



8. Disfruta de un arte vivo

“Permítete disfrutar de los actores. El teatro es un arte vivo diferente a ver películas en el cine o ver videojuegos. Para eso se necesita desconectarse de lo que hay afuera, donde solo está el personaje y el espectador”, comentó la actriz Glenda Rodríguez.



9. Regocíjate del diálogo

“Más allá de que el teatro es un espacio de entretenimiento es un espacio de diálogo. Si bien voy a ver una obra para divertirme, también hay una instancia de diálogo. Una comunicación a través de la atmósfera que se crea entre el espectáculo y espectador”, explicó Rodríguez.



10. Goza del arte

“Lo primero que yo aconsejaría es que vayan al teatro con la actitud de gozar, de deleitarse con una obra de arte. El teatro es arte y hay que vivirlo de una manera agradable como un elixir, una ambrosia que nos tiene que llevar al deleite y goce de los sentidos”, recomendó el profesor Édgar Lora.



11. Respeta a los artistas

“La actitud del público tiene que ser de admiración y respeto hacia quienes tienen el valor de entregar su vida al arte. Por lo tanto, hay que llegar puntual, pagar una entrada, apagar el celular y ponerse cómodos para que empiece el banquete y estar predispuesto a aplaudir”, indicó Lora