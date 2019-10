Barzola asegura que no huyó del caso de error en lipoescultura a una mujer

El cirujano plástico, Tito Barzola, acusado de negligencia médica por dejar a una de sus pacientes en estado vegetal, habló con los medios de comunicación este viernes, donde indicó que no se fugó y que tiene un problema de salud que lo mantiene aislado.



El doctor Barzola señaló que no se está escondiendo de la justicia y que se someterá a cualquier investigación que la Fiscalía le impute por el caso de la supuesta mala praxis a una mujer en una cirugía de lipoescultura.



“Como siempre, nunca me he escondido. No es como están hablando, que no me he presentado, eso es absolutamente falso”, manifestó el médico, al canal de televisión Red Uno.



Explicó, también, que en su trayectoria como médico cirujano “jamás se le presentó una complicación”.



“Uno como médico trata de salvar siempre la vida de las personas, más que todo, por el juramento hipocrático, los principios y valores que uno tiene, jamás uno va a querer que le pase algo a un paciente”, dijo el cirujano.



Asimismo, señaló que la situación con la paciente que quedó en estado vegetal es “netamente fortuita y que posiblemente, con el pasar de los días, se va a llegar a aclarar”.