El NO arrasó en mesas donde se suspendió votación el 21-F

En Santa Cruz, el NO arrasó en las 24 mesas donde se suspendió la votación correspondiente al Referéndum Constitucional para la repostulación de Evo Morales y Álvaro García. De los 5.313 inscritos habilitados para votar en los colegios Carmen Ortiz de Peredo (Hamacas) y 24 de Septiembre (Mutualista) 3.820 se inclinaron por el NO y 413 por el SÍ.



En la fecha oficial de referéndum -el 21 de febrero- en estos dos centros educativos se suspendió la votación por la quema de material electoral, falta de actas de apertura y sobres y aparente detección de papeletas marcadas con el Sí.



En el colegio 24 de Septiembre el NO se impuso con 1.736 votos y el SÍ acumuló 263. En el Carmen Ortiz de Peredo, el NO obtuvo 2.084 votos. El SÍ 150.



En el cómputo final departamental, incluyendo los resultados de las 24 mesas, el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz (TED) validó el triunfo de la opción NO con un 60,44% e indicó que el SI terminó con un 39,56%.



Justamente el presidente del TED, Eulogio Núñez, destacó la participación activa de los electores. Hizo notar que de los 5.313 inscritos habilitados para repetir la votación 4.516 (85%) concurrió a las urnas.

En La Paz, la vicepresidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, Ana Benavides, citada en ANF, señaló que solo cinco de 238 electores volvieron a sufragar en la repetición de votación en la zona sur de La Paz.



La votación de ayer no tendrá incidencia en los resultados del 21 de febrero. Al 99,91% del voto computado, antes de la repetición del voto, el No venció con un 51,27% de preferencia electoral frente a un 48,73% que captó el Sí. Con este veredicto de los electores el Presidente y Vicepresidente no podrán postularse en las elecciones de 2019.



Auditoría del padrón

En abril comenzará el trabajo de coordinación entre el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Organización de Estados Americanos (OEA) para llevar adelante la auditoría al padrón electoral, según informó Antonio Costas, vocal del TSE