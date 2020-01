Artistas exigen seguros y más atención del Estado

El anterior domingo en un local de Santa Cruz se organizó una kermés a beneficencia de Marcelo Arroyo, un artista urbano que padece una enfermedad. Hace dos días, en otro lugar, hubo un espectáculo para recaudar fondos y permitir que la actriz Emi Chávez pueda costearse una delicada operación.



Casos así hay muchos en Bolivia, la gran mayoría de los artistas no tiene un seguro médico ni realiza aportes de jubilación, entre otros derechos sociales de los cuales carecen.

Ignorados por el sistema

Emi Chávez lleva 20 años dedicándose a la actuación. En ese tiempo tuvo seguro médico en las ocasiones que pudo trabajar en algún colegio enseñando teatro. Pero recuerda que después su materia fue retirada y ni siquiera fue considerada como extracurricular, y volvió a su laburo ‘independiente’.



Hace un año le fue detectada una enfermedad, como no tiene el seguro médico decidió ahorrar hasta completar el costo de la operación que le ordenaron. Cuando reunió el dinero el precio de la cirugía había aumentado y su situación se había complicado. Por esta razón sus amigos hicieron el café-concert el viernes para ayudarla con algo. “Me contratan cada seis meses en una institución. Trabajo como consultora, pero no gano como una. Te pagan y tenés que pagar impuestos, pero no recibís ningún beneficio social a cambio”.



“Las actividades solidarias funcionan en algunos casos, pero tenés que dar explicaciones a muchas personas al respecto. No deberíamos pasar por esto”, dice Chávez.

En 2013, la Asociación de Actores y Actrices de Teatro de Santa Cruz (Asatt) creó un seguro contra accidentes para sus afiliados. Carlos Ureña fue uno de los impulsores. Fueron 87 los beneficiarios, que pagaban una póliza de $us 17. Lamentablemente solo pudieron tener ese seguro ese año. Afiliarse en alguna caja de salud les salía más caro y lo descartaron.



“Como actores estamos expuestos a muchos accidentes. Las personas que trabajan en zancos pueden sufrir serios daños, así como los técnicos electricistas, que a veces somos los mismos actores”, dijo Ureña.



Lo de la falta de seguro médico es solo una de las cuestiones para Ureña, que exige que los artistas sean integrados a la Ley General del Trabajo. “El trabajo de artista también es un trabajo digno”, reflexiona Ureña.



La situación es la misma

En 2015, la Asociación de Artistas Libres de Chuquisaca (Siarlich), a la cabeza del músico Jorge Alberto Morales, empezó las gestiones para que los artistas de ese departamento tengan su seguro de salud, aunque hasta ahora no lograron mucho. “Por ahora hemos conseguido afiliarnos a la Central Obrera Departamental y ha habido un poco de apertura. Nos han dicho que quieren instaurar un seguro universal que nos incluya”, dijo Morales.



“Lo que queremos también es un seguro de vejez”, dijo el integrante de La Logia, que recuerda lo abandonado que murió el músico sucrense Romero Román, conocido como ‘El rey de los armonios’.

Morales recuerda que cuando el Ministerio de Culturas implementó el Registro Plurinacional de Artistas, en 2013, una de las propuestas fue que se implementaría el seguro médico para los artistas. “Pero no creo que lo hubieran dicho en serio”, dijo Morales, que pide que los artistas se unan en cada departamento y así poder formar una buena confederación que vele por sus derechos. “Tienen que dejar de ver nuestro trabajo como un hobby”, reclama el músico.



El año pasado, la secretaria de Cultura de la Alcaldía de Cochabamba, Ninoska Lazarte, inició una campaña que viabilice que los artistas tengan los seguros requeridos, aunque Lazarte indica que muchos de ellos no creen en estos sistemas.



Edson Hurtado, director de la oficina regional del Ministerio de Culturas en Santa Cruz, explica que la propuesta del seguro de salud del ministerio no ha avanzado, pero que sigue en pie. “Implementar este seguro no es nada fácil en nuestro país, por eso está demorando”, manifiesta Hurtado