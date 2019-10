'Lego' no fue nominada a los Óscar y genera críticas

Cuando las nominaciones a los Óscar por Mejor Película Animada de este año fueron anunciadas el pasado jueves, la película sobre los afamados juguetes, Lego, no se encontraba por ningún lado.



La gran aventura Lego, aunque es una película animada sobre los Lego, fue uno de los mayores éxitos de taquilla. También agradó a muchos espectadores y críticos.



La película recaudó 257 millones de dólares y tiene un rating de 96% en el sitio de críticas de cine, Rotten Tomatoes, según informó la cadena de noticas CNN.



No solo la película tiene un total de taquilla mayor que todos los nominados a Mejor Película combinados, si no que tiene una mayor calificación de reseña que la ganadora a Mejor Película Animada del año pasado, Frozen.



Las películas que fueron nominadas sobre La gran aventura Lego fueron: Grandes Héroes, Los Boxtrolls, Cómo entrenar a tu dragón 2, Song of the Sea y The Tale of the Princess Kaguya.



Indignación fue casi inmediata en redes sociales



“¿No está la película de Lego? Eso es ridículo”, tuiteó Steven Zeitchik, escritor de entretenimiento para Los Angeles Times.



“Creo que algunos de los votantes de la Academia tienen Legos en lugar de cerebros para no nominar a La gran aventura Lego como Mejor Película Aniada”, tuiteó el director de Guardianes de la galaxia, James Gunn.



Sin embargo, los creadores de la película tomaron con calma que fueran ignorados.



“Esto no es una tragedia”, escribió en Twitter uno de los directores, Philip Lord. “Felicidades al increíble equipo y elenco de La gran aventura Lego, quien hizo un clásico”.



Lord también tuiteó la fotografía de una estatuilla de los Oscar hecha de Legos y dijo “Está bien. ¡Fabriqué mi propia estatuilla!”.



Sin embargo, la película no se quedó sin ninguna nominación. La canción original de la película, Everything is Awesome, se ganó una nominación a Mejor Canción.

,