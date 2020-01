Always frena debut de Thiago en Nacional

Para debutar en el campeonato Clausura con la camiseta de Nacional Potosí, el brasileño Thiago dos Santos deberá primero devolver un monto de dinero al club Always Ready de la Asociación Paceña de Fútbol, así lo hizo conocer la dirigencia de la institución ‘millonaria’ tras dejarlo ir a filas del conjunto de la Villa Imperial.

El volante ex-Oriente y Sport Boys arregló con Always para disputar la Copa Simón Bolívar en busca del ascenso a la Liga, pero después del interés del cuadro dirigido por Carlos Leeb, Thiago decidió marcharse para disputar la Copa Sudamericana y dejar la sede de Gobierno.

“Tenemos contrato vigente con Thiago, el jugador habló con nosotros para rescindir y marcharse. Le dijimos que no había problema, no estamos en condiciones de perjudicar a ningún jugador, pero que devuelva el adelanto de sueldo que le dimos. Hasta el día de hoy no recibimos esa devolución”, manifestó Andrés Costa, vicepresidente de Always.

El directivo comentó que si Dos Santos juega para Nacional sin pagar, estaría mal habilitado porque el mediocampista todavía no ha rescindido su vínculo con los paceños. Costa añadió que presentará a la Federación Boliviana de Fútbol un informe de este caso para alertar que el brasileño no pueda jugar en la Liga.