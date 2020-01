Senamhi prevé que los días más fríos serán entre hoy y el viernes

¿Qué hace el cruceño en cuanto a prevención, alimentación y abrigo con miras al invierno? Los expertos consultados, así como dos cadenas de farmacias, dan cuenta de que por esta época se empiezan a demandar productos que fortalecen las defensas como vitamina C y zinc (la vitamina C actúa sobre un primer nivel de defensas y el zinc actúa sobre un segundo nivel, más sofisticado), además de compuestos a base de Echinacea y Kaloba, así como vacunas antigripales.

En cuanto a la alimentación falta conocimiento respecto a qué frutas y verduras sacarles mejor partido. Mientras que la forma de abrigarse debería ser por capas (le dicen vestir como cebolla o abrigo inteligente).

Las bajas temperaturas con lluvia que experimentará esta semana la población cruceña son sinónimo de enfermedades. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Bolivia (Senamhi) emitió ayer una alerta naranja por descenso brusco de temperaturas.

Informaron que desde hoy hasta el viernes el frío va a afectar el departamento.

Hoy se llegará a experimentar hasta 11°C; mañana, 9°C y el jueves, 8°C. El viernes habrá un extremo, pues la mínima será 11°C y la máxima 24°C. Mientras que la humedad va a fluctuar entre 90% y 70%.

Los días más fríos

La directora regional del Senamhi, Cristina Chirinos, informó que desde hoy Santa Cruz va a registrar las temperaturas más frías en lo que va del año. “Hay bastante humedad y condiciones para que se mantenga baja la temperatura”.



Agregó que las peores horas son las primeras de la mañana. Lo más cálido que vamos a experimentar serán los 18°C.



Como dato histórico Chirinos comentó que la temperatura más baja registrada en mayo, en los últimos 10 años, ha sido de hasta 7°C. Pero el frío no será duradero, hacia el fin de semana el calor se va a ir sintiendo, la temperatura va a subir y los cielos van a estar despejados. El viernes la mínima será de 11 °C y 24°C, la máxima.

Vacunación

Una barrera contra las enfermedades infecciosas es la inmunización con inyectables que, según el jefe de Epidemiología del Sedes, Roberto Tórrez, se encuentran disponibles de forma gratuita en los centros de salud de Santa Cruz.



Es bueno tomar en cuenta que las vacunas contra la influenza A H3N2 están disponibles solo para los grupos considerados de riesgo, es decir, niños menores de dos años, adultos mayores de 60 y los pacientes con enfermedades crónicas.



“Esta vacuna tiene una efectividad entre un 65% y 70%”, explicó el pediatra Fabián Barja.

También es bueno que la ciudadanía sepa que se puede acudir a los centros médicos públicos a solicitar la dotación de vitamina A para los niños de hasta cinco años. Estas fortalecen las mucosas.

Solo en casos de no tener acceso a productos cítricos, los adultos pueden tomar una pastilla de vitamina C, de 100 miligramos al día, pues fortalece las vías respiratorias contra las infecciones.

Evitar las aglomeraciones

“Los fines de semana hay que quedarse en casa; evitar ir a lugares abiertos donde hay viento y donde hay hacinamiento, como el cine, los malls y los patios de comida, porque un griposo contagia a medio mundo”, es la primera medida para resguardarse que sugiere el pediatra Barja.

Alimentación

La nutricionista Claudia Molina juega con los colores para que en el hogar sepa alimentarse la familia. Recomienda nutrir con los productos blancos, rojos, amarillos y naranjas.

Los blancos mejoran el sistema circulatorio; son antibióticos y expectorantes; hacen disminuir la presión arterial, fortalecen el sistema inmunológico y evitan la retención de líquidos. Entre ellos están el ajo, la cebolla, almendras, champiñones, coco, chirimoya, nueces, nabo, quinua y sésamo. Se pueden preparar en sopas, cremas y ensaladas.

Los rojos son ricos en carotenos y son antioxidantes; potencian el sistema inmunológico, fortalecen la piel, que se reseca en la temporada de frío por el viento y la tierra. Entre ellos están las frutillas, granadas, manzanas, pimiento rojo, rábano, remolacha, sandía y tomate.

Los colores amarillo y naranja van juntos. Son ricos en vitaminas A y C y en colágeno; son anticancerígenos y refuerzan el sistema inmunológico. Entre ellos figuran la naranja, el limón, el zapallo, el camote, la carambola, el ciruelo, la mandarina, el maracuyá, la papaya, la piña y la zanahoria.

La nutricionista Karina Serrudo coincidió en que en el frío se debe consumir bastantes cítricos, que tienen abundante vitamina C. Recomienda equilibrar el desayuno con un vaso de jugo de naranja; un vaso de leche (de soya o de fuente animal) con pan integral.



A media mañana una ensalada de frutas, con yogur y semillas: chía, linaza, etc. En el almuerzo, la sopa de tres o cuatro tipos de vegetales, que deben ser cocidos entre 10 y 15 minutos. Luego licuar y tomar.



El segundo debe ser dividido en tres partes: la primera con fuente nutricional de carnes roja o blanca; la segunda, un carbohidrato, como arroz, puré de papa o puré de espinacas; y la tercera parte, vegetales cocidos o preferentemente crudos: espinacas, acelga, quinua, garbanzo, etc.



Para hidratarse a lo largo del día, además del consumo de agua, se debe ingerir chicha de linaza, de sésamo o de quinua. La cena debe ingerirse antes de las 19:00 para no almacenar energía que pueda ser perjudicial para el organismo, pues causa sobrepeso, reflujo y flatulencias.



“En este tiempo, la naturaleza brinda lo que necesitamos para protegernos; es época de mandarina, naranja y grey. Hay que tratar de consumir estas frutas y aprovecharlas porque hasta bajan de precio. En vez de tomar una gaseosa hay que procurar un zumo, jugo de mandarina, de acerola, que fortifican las mucosas y uno se hace más resistente a los resfríos”, acotó Barja.

El jefe de Epidemiología del Sedes explicó que es aconsejable ingerir más bebidas calientes durante el invierno, ya sea café, té, api, agua de arroz, leche, etc.

Sin embargo, hizo hincapié en que bebidas alcohólicas como el sucumbé o té con té, tradicionales en Santa Cruz en la época de frío, no están recomendadas por los médicos en ninguna época. “Se puede tomar un vinito, pero, en general, las bebidas no son aconsejables”, dijo.

Ropa de invierno, otro aliado

Saber abrigarse es otro de los secretos para evitar enfermedades por causa del frío. En el caso de los niños que van a la guardería o al colegio, los pediatras dicen que hay que protegerlos con los abrigos denominados ‘rompevientos’, los cuales llevan una especie de capa protectora de plástico por fuera y una frisa de algodón o lana por dentro. Además, de vestirlos con medias y botas para calentar los pies y chulos para la cabeza, pues es clave mantener calientes estos dos extremos del cuerpo.

“No recomiendo los productos de lana porque permiten entrar la humedad y provocan alergia en la mayoría de las personas”, subrayó Barja.

Abrigarse correctamente no implica mayores secretos, lo mejor es utilizar el método de vestirse por capas, como explica el diseñador de modas Marco Gutiérrez. Es decir, que la primera prenda sea ajustada al cuerpo y que contenga poliéster para mantener el calor corporal y evitar que este se fugue. La siguiente capa puede ser un abrigo de lana, alpaca, paño de oveja, etc., y por último un saco tipo impermeable o de cuero que no deje penetrar el viento ni el frío.

Así desvestirse según se esté en la calle o se ingrese a un ambiente cerrado solo será cuestión de quitarse una capa de abrigo.

Demanda de medicamentos

Las cadenas de farmacias Farmacorp y Chávez confirman que la curva de ventas empieza a subir en lo que respecta a sanitizadores, alcohol en gel, pañuelos desechables, cremas faciales, protectores labiales, vacunas para diversas cepas de influenza, antiinflamatorios y antirreumáticos, antihistamínicos, antitusígenos, expectorantes, antigripales, antiasmáticos, descongestionantes, echinacea médica y otros compuestos naturales para incrementar las defensas.

En caso de contagio



En el momento en que la persona, niño, adolescente o adulto, exteriorice síntomas de resfrío, gripe, fiebre alta o dolores intensos de cabeza, se la debe llevar de forma inmediata al centro asistencial más próximo a su domicilio o a su médico de confianza para recibir tratamiento antes de que el cuadro infeccioso se complique.



Una vez con la gripe se debe toser en pañuelos desechables o en la parte interna del codo para no contagiar a otros.



Ante la mínima sospecha de alguna enfermedad infecciosa hay que evitar el saludo con besos y abrazos. Es aconsejable el aislamiento temporal.

Es importante que el niño o estudiante no asista al colegio para evitar contagiar a los demás, y el adulto tampoco debe ir a trabajar.