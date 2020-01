Stephen King y Sacheri entre los más vendidos

La nueva novela de Stephen King, End of Watch; la obra póstuma de Carlos Fuentes, Aquiles o el guerrillero y el asesino, o el último Premio Alfaguara, el argentino Eduardo Sacheri, con La noche de la Usina planta cara esta semana entre los más vendidos a Jojo Moyes.

La escritora británica mantiene sus novelas románticas, como Yo antes de ti, muy arriba en las listas en países como Brasil o Italia, pero King se corona favorito en Estados Unidos, Fuentes en Colombia y Sacheri en Argentina.



ARGENTINA

Ficción:

1.- "La noche de la Usina", de Eduardo Sacheri (Alfaguara)

2.- "Yo antes que ti", de Jojo Moyes (Suma de Letras)

3.- "El hilo rojo", de Erika Glenda Halvorsen (Sudamericana)

4.- "La chica del tren", de Paula Hawkins (Planeta)



No ficción:

1.- "México 86", de Diego Armando Maradona (Sudamericana)

2.- "Manuel Belgrano", de Felipe Pigna (Planeta)

3.- "Ellas", de Daniel Lopez Rosetti (Planeta)

4.- "El cerebro argentino", de Facundo Manes y Mateo Niro

(Planeta)



COLOMBIA

Ficción:

1.- "Aquiles o el guerrillero y el asesino" - Carlos Fuentes -

(Penguin Random)

2.- "La chica del tren" - Paula Hawkins - (Planeta)

3.- "La legión perdida" - Santiago Posteguillo - (Planeta)

4.- "Cinco esquinas" - Mario Vargas Llosa" (Penguin Randóm)



No ficción:

1.- "En honor a la verdad" - Vicky Dávila - (Ediciones B)

2.- "Me niego a arrodillarme" - Hernán Mejía - (JVK y CIA)

3.- "Por qué fracasa Colombia" - Enrique Serrano - (Planeta)

4.- "Orquídeas del perdón 50 ilustraciones" Ossa/Puentes

(Ediciones B)



ESPAÑA

Ficción:

1.- "Cuando abras el paracaídas" - Defreds (Frida)

2.- "Casi sin querer" - Defreds (Frida)

3.- "El día que el cielo se caiga" - Megan Maxwell (Planeta)

4.- "World of Warcraft. Crónicas 1" - Varios autores - (Panini)



No ficción:

1.- "Ser feliz en Alaska: mentes fuertes contra viento y marea" -

Rafael Santandreu (Grijalbo)

2.- "La magia del orden" - de Marie Kondo (Aguilar)

3.- "El libro de las pequeñas revoluciones" - Elsa Punset

(Destino)

4.- "La guerra civil española" - Paul Preston y José Pablo García

- (Debate)

Fuente: Casa del Libro



ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "End of Watch" - Stephen King (Scribner)

2.- "Me Before You" - Jojo Moyes (Penguin)

3.- "Cross Kill" - James Patterson (Little, Brown)

4.- "Dishonorable Intentions" (Putnam)



No ficción:

1.- "Bill O"Reilly"s Legends and Lies: The Patriots" David Fisher

- Holt

2.- "Alexander Hamilton" - Ron Chernow (Penguin)

3.- "When Breath Becomes Air" - Paul Kalanithi (Random House)

4.- "Grunt" - Mary Roach (Norton)

Fuente: The New York Times



MÉXICO

Ficción:

1.- "La chica del tren" - Paula Hawkins (Planeta)

2.- "Cien años de soledad" - Gabriel García Márquez (Diana)

3.- "Cinco esquinas" - Mario Vargas Llosa (Alfaguara)

4.- "Rayuela" - Julio Cortázar (Punto de Lectura).



No ficción:

1.- "Y Colorín colorado este cuento aún no se ha acabado: la vida

se acaba ...hasta que se acaba" - Odin Dupeyron (Diana)

2.- "Los 15 secretos para rejuvenecer" - Gaby Vargas (Aguilar)

3.- "Aquí viven leones. Viaje a las guaridas de los grandes

escritores" - Fernando Savater (Debate)

4.- "El cazador de historias" - Eduardo Galeano (Siglo XXI)

Fuente: Librería Gandhi