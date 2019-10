Las mascotas desfilan en la Fashion Week de NY

Vestidos con falda de volados, chaleco laminado, pelucas y grandes aros, Paco y Pearl parecen un poco nerviosos a minutos del inicio del desfile. No es extraño: son dos chihuahuas y se trata de la Fashion Week de Nueva York.



Yeyush, un chihuahua de 7 años que tiene cuenta en Instagram, llegó en cazadora negra, bandana con calaveras y anteojos de sol, acompañado de su dueño Sergio Galdamez, un neoyorquino de origen guatemalteco.



Juju, un Yorkshire terrier, llevaba un largo vestido de encaje con nudos rosas.



Paco, Pearl y Penélope, otro pequeño Yorkshire con laminado plateado, salieron vestidos como sus dueños, un pareja de Dallas fanática de la música disco. La velada está centrada en los años 1960 y 70, pero Lady Gaga y Beyoncé, dos gallinas, no se plegaron a la temática: la primera vestía completamente de rosa flúo y la segunda llevaba un pequeño chaleco.



"Quería ser única, quería ser diferente. Por eso elegí dos gallinas", cuenta a la AFP Sharon Folken, de Brooklyn, con sus dos aves un poco agitadas en brazos, precisando, por amor a los animales, que el teñido de Lady Gaga no es peligroso.



En cuanto al lagarto, un dragón barbudo vestido con una faldita de plumas, su propietaria Susi Lacoff Resnser lo hizo desfilar sobre una patineta para que no demore tanto en la pasarela.