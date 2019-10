Bolivia define defender el Silala por vía humanitaria

El presidente Evo Morales informó que Bolivia defenderá las aguas del Silala "desde un punto de vista de la vida para la humanidad". Condenó que el líquido elemento sea usado por Chile para la explotación minera y no para el acceso a la población.



Sostuvo que empresas privadas que se aprovechan del afluente "hieren a la naturaleza" y que llegó el tiempo de "restablecer los recursos naturales". Los reservorios son fósiles y finitos, por lo que se teme que se agoten "rápidamente".



"Vamos a defender el agua desde un puntos de vista de humanidad, no solamente como soberanía. Organismos internacionales, Unesco, van sumándose para defender esas aguas", aseguró la autoridad en conferencia de prensa.



Morales reveló que "inicialmente nuestro equipo dijo que no era oportuna la demanda, pero ahora están felices, ya non hablan tanto del mar sino ahora del Silala, vamos a buscar a científicos y Unesco está con Bolivia. Vamos a seguir sumando, expertos, todo por la vida, todo por la humanidad".



El mandatario felicitó al agente Eduardo Rodríguez Veltzé y al equipo jurídico nacional e internacional, por explicar a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) las bases del litigio y lograr el cambio del estatus, del "río" planteado por Chile a "aguas".



"Hemos empezado con buen pie y esperamos que el pueblo chileno pueda acompañarnos, no solo para sentar soberanía sino defender el agua para la vida", reiteró el presidente y lamentó que la comitiva chilena suspendiera su visita al Silala. Señaló que cuando se animen a ir, serán recibidos por cariño por la población indígena.



La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya definió que hasta el 3 de julio de 2017 Chile deba presentar su memoria en el litigio, mientras que Bolivia tiene hasta 2018 para llevar su contramemoria. El proceso busca definir la cualidad de las aguas.



"Chile no tiene vocación de paz, su mismo eslogan en su escudo dice por la razón por la fuerza. Si Chile tiene una vocación de paz, debería cambiar eso y decir por la fuerza de la razón. Imagínense esa inversión en armamento, no estamos en tiempo de guerra, estamos en tiempo de paz", concluyó Morales.