5 claves para entender el conflicto por la deuda de la familia Macri

Un conflicto de intereses estalló a raíz de que el presidente argentino Mauricio Macri concedió a su padre, el magnate Franco Macri, una forma de pago de una deuda con el Estado que una fiscal, la oposición y un sector del oficialismo consideran escandalosa.

A continuación las claves de la controversia que sacude al mundo político en el país, donde cada parte hace cálculos e interpretaciones muy diferentes sobre el caso:

¿"Ruinoso?"

El gobierno acordó con el Grupo Macri, del padre del presidente, un plan de pago de una deuda que era de 296 millones de pesos (igual en dólares). Es por la quiebra en 2002 de la empresa estatal Correo Argentino. La familia Macri tenía la firma en concesión. En junio pasado se llegó a un acuerdo para un plan de pago hasta 2033. La fiscal de la Cámara Comercial (alzada), Gabriela Boquín, investigó el caso y este jueves lo cuestionó al afirmar que es "ruinoso" para el Estado, "abusivo", "inadmisible" y "equiparable a una condonación de deuda". Sostiene que hay que actualizar la deuda y no tomarla a valores congelados a 2002 como hizo el gobierno.

Un peso, un dólar

La deuda era en pesos o dólares por el tipo de cambio fijo "uno a uno". Aquella convertibilidad duró 11 años y colapsó en 2001. En 2002 volvieron las devaluaciones. La fiscal tomó en cuenta que la inflación acumulada desde entonces fue de 700% para actualizar la deuda. Al llegar al gobierno, los Kirchner (primero Néstor en 2003 y después Cristina, de 2007 a 2015) estatizaron la empresa quebrada. Entraron en una batalla jurídica con Correo Argentino, controlada por el Grupo Macri, por el monto de la deuda. Nunca lograron acordar.

Decide el juez

El acuerdo al que llegaron el gobierno y Correo Argentino en 2016 significa pagar cuotas en pesos a un interés de 7% anual. La Procuración General (fiscalía de Estado) dijo que si la deuda se cobrara ahora, supone una quita de 4.000 millones de pesos (unos 250 millones de dólares). Como se termina de pagar dentro de 16 años, la quita llegaría a 70.000 millones de pesos (4.375 millones de dólares). Según expertos en Derecho, será un juez quien fijará si la propuesta aceptada es fraudulenta o legal.

En otra reacción oficial, la Oficina Anticorrupción (OA) comenzó este viernes a "analizar el acuerdo" para "solicitar información a los funcionarios involucrados", anunció la titular del organismo estatal, Laura Alonso, en declaraciones a radio Mitre.

¿Sin quita?

El ministro de Comunicaciones del gobierno, Oscar Aguad, dijo que "no hay ninguna quita". Pero declaró: "Estoy dispuesto a escuchar alternativas de la oposición. Los 296 millones de pesos serán ahora 600 millones de pesos. Yo no puedo recuperar los 3.000 millones que se perdieron (por no actualizar la deuda). Yo asumí la responsabilidad porque puedo incumplir con los deberes de funcionario público si no defiendo el patrimonio del Estado. La deuda se estaba licuando. ¿Cómo íbamos a cobrarla? Si seguíamos demorando, esa deuda no existe más. Las leyes favorecen al deudor".

Protestas

El jefe del bloque peronista de centroizquierda, Héctor Recalde, dijo que "es un escándalo". La misma palabra usó la diputada Margarita Stolbizer (partido GEN, socialdemócratra), aliada del gobierno. Otro aliado oficialista, el exvicepresidente Julio Cobos (socialdemócrata), dijo creer que "la fiscal ha actuado bien, esto es abusivo". El diputado del Frente Renovador (peronista de centroderecha) Felipe Solá dijo que "quien manda en el país es Franco Macri y esto es grave".

Mauricio y Franco Macri están investigados en la justicia por blanqueo de capitales y figurar en el escándalo mundial "Papeles de Panamá" de cuentas en paraísos fiscales.