La ‘Gabriel’ demanda a Miguel Cadima y a tres alumnos

El docente y excandidato por el frente Cambio Real, Miguel Cadima, junto a los universitarios Peter Beckhauser, Sara Vásquez y María José Herrera han sido citados por el Ministerio Público para comparecer hoy ante una denuncia por seis delitos, hecha por el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Saúl Rosas.

La demanda surge luego de casi ocho meses, pues el 9 de julio de 2016, dos días después de los comicios para elegir al rector y vicerrector, los denunciados habrían participado de la toma de los predios de la Uagrm y después, en septiembre del mismo año, con ocasión de la segunda vuelta, habrían quemado la sala de cómputo de la Corte Electoral Permanente (CEP) de esa casa de estudios superiores.

Los delitos por los que la ‘U’ los acusa son daño calificado, asociación delictuosa, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, atentados contra la libertad del trabajo, destrucción o deterioro de bienes del estado y la riqueza nacional, y privación de libertad.

La demanda fue realizada por el rector Saúl Rosas Ferrufino, a través de los abogados de Asesoría Legal de la Uagrm.

Los sustentos de la demanda son que los universitarios denunciados se habrían presentado como ‘voceros de los estudiantes de base’, sin embargo, según certificación de la CEP, no ostentan ningún cargo estudiantil, ni de designación.

Cadima asegura ser inocente, “lo que me están haciendo es una persecución política y laboral, esto no es justo, me están amedrentando, pero igual me voy a presentar ante la Fiscalía hoy, no tengo nada que temer, me declararé inocente porque no tengo nada que ver con lo que se me acusa, también voy a presentar una denuncia por persecución política” afirmó al periódico El Universitario de la Uagrm. Los denunciados deben presentarse en el transcurso de hoy ante los fiscales Consuelo Severiche Saravia, Luis Montaño Morales y Mariela Toledo Durán, en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).