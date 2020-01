La preselección divide a la ‘U’ y Jaime propone que Evo escoja

La conferencia de universidades bolivianas, realizada en La Paz, exhibió ayer un choque entre bandos contrarios que terminó en empate. Las delegaciones de la UMSA, de La Paz; de la Universidad Técnica de Oruro; y de la San Simón, de Cochabamba, fueron críticas con el rol que cumplió el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) en el proceso. Las de San Francisco Xavier, de Chuquisaca, y la Autónoma Gabriel René Moreno, de Santa Cruz, apoyaron a la CEUB sin objeciones.

Tras dos horas de discusión, el pleno definió que las universidades bolivianas se mantengan en la preselección de autoridades judiciales, de cara a los comicios de octubre, pero con la condición de que la Asamblea Plurinacional modifique en el reglamento la ponderación de notas habilitantes y se genere un acuerdo político entre oficialistas y opositores para garantizar que lleguen los mejores.

En paralelo, el expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993) propuso que Evo Morales “elija 100 nombres de juristas de primera línea y que sean queridos, respetados y creíbles en su comunidad”, de modo que lo político dirima las diferencias.

“Sugiero que los llame y que la Asamblea Legislativa elija entre ellos a los postulantes al Tribunal Supremo de Justicia, a los del Tribunal Constitucional, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental”, argumentó el exlíder del MIR.

Entretanto, en La Paz, varios oradores, sobre todo estudiantes, se manifestaron por salirse del proceso de preselección de candidatos a magistrados, “porque eso será lo que realmente aplaudirá el país, así no seremos cómplices una vez más de la politización de la elección”, como dijo Ismael Cruz, representante de la FUL de Santa Cruz.

“La trampa está en que en el reglamento para habilitar a los candidatos, de los 70 puntos que calificarán nuestros expertos, solo se requieren 26 para ser habilitados. ¿Cómo puede aprobar un postulante que sacó 26 sobre 70, y en realidad está reprobado? Esa es la trampa para que la Comisión Mixta del Congreso habilite a quien quiera. No lo podemos permitir”, cuestionó Lorenzo Flores, de la confederación de docentes.



El representante de la Universidad Técnica de Oruro apoyó esta propuesta, como el de la San Simón.

El rector de San Francisco Xabier, Eduardo Rivero, y el vicerector de la Gabriel René Moreno, Oswaldo Ulloa, coincidieron en que fue un logro que el sistema universitario sea el que califique sin importar lo que hagan después los políticos.



El secretario Ejecutivo del CEUB, Gustavo Rojas, señaló tras la decisión que “en el concurso de méritos se debería sacar 21 sobre 40 y en el examen, 16 sobre 30, por lo tanto requerirían 37 puntos para ingresar a la fase de entrevistas”. Además, amenazó con que si la Asamblea no modifica este tema, el sistema universitario se retirará.



En lo interno ya no serán los rectores, sino el consejo universitario de cada universidad que tendrá en sus manos cambiar o ratificar a los delegados. “El sábado deben estar los delegados ya trabajando en la Asamblea. Pediremos a la Asamblea que el proceso se retrase”, dijo Rojas.