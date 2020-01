Ataque en Londres, sin vínculo con el terrorismo

La Policía de Londres informó este jueves de que el ataque con cuchillo ocurrido anoche en Londres, que se saldó con una víctima mortal y cinco heridos, fue "espontáneo, con víctimas escogidas al azar", y descartó el móvil del terrorismo.



El subcomisario de Scotland Yard, Mark Rowley, dijo que la agresión ocurrida en la céntrica plaza de Russel Square, en la que falleció una mujer estadounidense, "fue el resultado de los problemas mentales" del agresor, en base a los interrogatorios a los que ha sometido al sospechoso y a sus familiares.



Rowley subrayó, en una rueda de prensa, que la policía no ha encontrado "ninguna evidencia" que apunte a que el atacante hubiera sido "radicalizado" por terroristas.



El autor del ataque, que dejó heridos a otros cinco individuos procedentes de Australia, EEUU, Israel y el Reino Unido, según reveló hoy la policía, era un "ciudadano noruego de origen somalí", si bien el agente precisó que "esos factores sobre su procedencia no son relevantes para establecer el móvil de la agresión".



"Aunque la investigación aún no ha concluido, todo el trabajo realizado hasta la fecha apunta cada vez más a que este incidente trágico se ha desencadenado por problemas de salud mental", explicó el policía.

"Enfatizo que, hasta el momento, no hemos hallado ninguna evidencia de radicalización que sugiera que el hombre detenido se haya movido, de ninguna manera, por terrorismo", agregó.



El subcomisario explicó también que los agentes interrogaron durante toda la noche al sospechoso, hablaron con sus familiares y con los testigos de lo sucedido, realizaron registros y llevaron a cabo "una revisión completa de datos de los servicios de inteligencia" junto con los de seguridad.



La Policía londinense fue alertada este miércoles a las 21:33 y el sospechoso fue detenido poco después de que los agentes le redujeran con una pistola eléctrica.



El agresor fue interrogado hoy en el hospital al que fue trasladado, mientras en Londres se han incrementado las medidas de seguridad, con helicópteros que sobrevuelan la ciudad, y permanece acordonada la zona del suceso.