Insulza evita hablar del tema marítimo

Con tono molesto y a secas pide no hablar del diferendo marítimo. José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), llegó este lunes a La Paz y se reunió con el presidente Evo Morales para hablar sobre los cambios que se proyectan en el ente internacional.



Luego del encuentro brindó una conferencia y, consultado sobre su posición en el tema marítimo, evitó dar una posición.



“Nunca emití una opinión pública y no lo voy a hacer ahora, no solamente por mi nacionalidad (chilena), sino porque este proceso se lleva en La Haya de acuerdo al Pacto de Bogotá. No hay mejor neutralidad que el silencio en estos casos”, afirmó Insulza.



Se le volvió a consultar sobre el tema e Insulza respondió: “Del tema marítimo no voy hablar, si usted (periodista) tiene una declaración, hágala; que yo no voy hablar, como no lo hice en los 10 años de mi gestión”.



El funcionario, que termina su mandato en mayo, se reunió con Morales para explicar los resultados de su gestión. Además, tuvo un encuentro con los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para abordar asuntos electorales y de observación a los procesos eleccionarios que se realizaron en Bolivia.