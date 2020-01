Mancilla dejó evidencias que dan para pensar

El árbitro Alejandro Mancilla dejó en evidencia su mala intención al cobrar un penal en contra de Destroyers. David Andersen lo denunció, contó que el juez le dijo que le anularía la tarjeta amarilla y que la falta sería en favor del equipo cuchuqui. El juez se contradijo en la planilla del encuentro; no anotó la amarilla, pero cobró la pena máxima. Grueso error.

Al final, Mancilla dejó indicios para pensar lo peor de su actuación. Es que no entiendo por qué se ejecutó un penal si el infractor no fue amonestado, según la planilla oficial del partido, que es la prueba física de lo que sucede en el encuentro.

Es que si hubiera habido una falta, el infractor tendría que recibir tarjeta roja directa, pues Andersen era el último hombre y por lo que yo vi la falta existió, no tengo dudas. Por lo menos la amarilla, que se vio por televisión, hubiera servido para disimularla, pero el informe, que es prueba fehaciente, no respaldo la decisión de Mancilla; es decir, es como si la falta de Andersen no se haya cobrado.

¿Quién entiende a Mancilla? Un árbitro que viene en decadencia, que perdió su nivel FIFA, muy cuestionado en su momento de dirigir un gran porcentaje de partidos ligueros a un determinado equipo. Pensé que esta clase de partidos, donde hay mucho en juego, como un ascenso a la Liga, era para los mejores, o por lo menos para los más regulares.

Nada raro que dentro de poco la planilla aparezca con la tarjeta amarilla anotada a Andersen, pues increíblemente los árbitros tienen hasta 24 horas más para aumentar sus informes, si es que se acuerdan de algo más que pasó en la cancha. Con esto, el capitán de Destroyers puede a aparecer hasta con tarjeta roja.