A frenar la escalada

Las relaciones con Chile atraviesan un profundo deterioro. La justa demanda presentada por nuestro país ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) provocó injustificadas reacciones negativas en La Moneda que motivaron, a su vez, reacciones del lado boliviano. Hemos llegado a un punto en el que la escalada tiene que frenarse. A este enrarecido ambiente se sumó la detención de siete aduaneros y dos militares que afirmaron haber estado cumpliendo sus funciones en suelo boliviano. Chile insiste en lo contrario y agregó que “robaban” mercadería. El caso generó molestia boliviana por el exceso de fuerza y celo de autoridades chilenas.

El incidente fue similar a los que pueden registrarse a diario (por cientos) en otras fronteras, pero que rara vez se conocen por existir métodos concertados de resolución. Ojalá nuestros compatriotas sean pronto devueltos y se aclare dónde exactamente ocurrió el incidente. Será necesario establecer pronto negociaciones con el fin de habilitar comités de frontera imparciales entre los dos Estados. En el futuro esos entes deberían ser los encargados de manejar problemas limítrofes y sin tantas estridencias.

Entre Bolivia y Chile existe una verdad geográfica que no termina de entenderse. Las dos naciones están donde están, no pueden moverse; deberán convivir siempre lado a lado. Por tanto, mutuo respeto y entendimientos constructivos se imponen. En el pasado Chile lo entendió de esa manera, al ofrecerle a Bolivia un retorno soberano al mar mediante diversos documentos que datan desde 1895 hasta finales del siglo XX. Sobre la base del reiterado incumplimiento de esos compromisos, Bolivia presentó en abril de 2013 su demanda ante la CIJ –sin tocar ni mencionar aspectos del Tratado de 1904– solicitando que el Tribunal se expida sobre la obligación que tiene Chile de negociar con Bolivia una salida soberana al mar. Ese camino jurídico prosigue su curso y confiamos en un fallo favorable. Entre tanto, hay que retomar la senda del respeto mutuo y preparar el camino para las negociaciones que vendrán. Más allá del serio problema pendiente de nuestro enclaustramiento, cabe mejorar con practicidad el vínculo bilateral, ello redundará en beneficios comunes. Evo Morales expresó en su discurso del Día del Mar que se manejarán tres ejes: respeto al libre tránsito, defensa del Silala y acciones globales por el “amedrentamiento que realiza Chile contra Bolivia”. Confiemos en que este anunciado no se distorsione y más bien logre configurar, a corto plazo, un positivo clima de convivencia entre ambos países