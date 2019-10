Afganistán confirma la muerte del líder talibán

El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, confirmó este miércoles la muerte del líder de los talibanes, el mulá Omar, en abril de 2013 en Pakistán.



"El Gobierno de República Islámica de Afganistán, confirma que el

líder de los talibanes, el mulá Omar, murió en abril de 2013 en

Pakistán", indicó el mandatario afgano.



El mulá Omar, murió en Pakistán Horas antes, la Oficina del Presidente manifestó que no pueden "confirmar ni desmentir" las informaciones que aseguran que el líder de los talibanes falleció hace dos o tres años.



Más temprano, el viceportavoz de Ghani, Zafar Hashimi, indicó en una rueda de prensa en Kabul que están "al tanto de las informaciones sobre la muerte del líder talibán", pero que deben corroborarlo. "Por el momento, no podemos confirmar ni negar esas informaciones", reiteró Hashimi.



La conferencia de prensa había sido convocada por el Gobierno afgano para informar sobre el viaje de Ghani a Alemania para ser tratado de una lesión en una pierna, aunque el portavoz respondió a las preguntas de los periodistas sobre la posible muerte del mulá.



Una fuente de seguridad afgana dijo que Pakistán informó a Afganistán de que el líder de los talibanes murió hace "dos o tres años" mientras se encontraba en paradero desconocido.



La fuente, que prefirió mantener el anonimato, detalló que el Ejecutivo afgano fue informado de su fallecimiento a través de autoridades paquistaníes, poco después del comienzo de las negociaciones entre el Gobierno de Afganistán y el grupo insurgente.



Los talibanes por su parte no se han pronunciado acerca de las noticias de la muerte de su líder, a quien ya se ha dado por muerto en el pasado.