Evo no entra al debate y la Iglesia católica se resiste al aborto legal

Se mostró cauto y decidió no polemizar por la despenalización del aborto. El presidente Evo Morales señaló ayer que no fue iniciativa suya la idea de introducir nueve causales para que la interrupción del embarazo sea legal. En filas oficialistas defienden el proyecto, mientras que la Iglesia católica tildó como “colonización ideológica extranjera” la propuesta por intentar justificar el legrado para el bienestar de la sociedad. Desde febrero de 2014, en Bolivia se practicaron 120 abortos legales; y, por el contrario, existe la cifra alarmante de 185 legrados ilegales por día.

El jefe de Estado evitó ingresar en la polémica y se limitó a calificar como compleja la temática del aborto. “El tema de la ley y del tema del aborto es complejo, pero es iniciativa de la Asamblea Legislativa, yo no hablé ni debatí con ellos. Voy a recabar más información sobre la propuesta que tiene la Asamblea Legislativa”, remarcó.

Empero, en filas oficialistas en la Asamblea Legislativa defienden el proyecto de Código Penal, que busca despenalizar el aborto en nueve causales, de las cuales cuatro de ellas pueden ser durante las primeras ocho semanas de gestación y cinco para cualquier momento del embarazo.

Visión del MAS

La senadora oficialista Adriana Salvatierra aclaró que en la iniciativa no se trata una despenalización del aborto y argumentó que se busca ampliar las causales para lograr la interrupción del embarazo.

“En este momento solo seis Estados en el mundo mantienen penalizado el aborto, los demás países han despenalizado causales. Nosotros no estamos despenalizando el aborto, estamos despenalizando causales”, declaró Salvatierra.

Mientras, su correligionaria Nélida Sifuentes explicó que la iniciativa tiene nueve causales para interrumpir el aborto y rechazó la posición de la Iglesia católica en esta temática. “Esta Iglesia se ve egoísta, no sabe el daño que existe en la sociedad por los embarazos no deseados, esta situación es un problema grave”, expresó.

El proyecto de Código Penal establece que las mujeres podrán interrumpir su estado de gestación durante las primeras ocho semanas si se encuentran en situación de calle o pobreza extrema, si no cuentan con recursos para su mantención o la de su familia, sea madre de dos o más hijos y no pueda mantenerlos económicamente o bien cuando la gestante sea menor de edad.



La iniciativa también estipula cinco casos en los que la madre puede acabar con su embarazo durante cualquier etapa de gestación: riesgo de la vida de la mujer, la prevención de su salud integral, inviabilidad del feto, si el embarazo es producto de una violación o incesto y cuando la embarazada sea niña o adolescente.

Al respecto, la diputada opositora Norma Piérola (PDC) cuestionó la intención del oficialismo de ampliar las causales del aborto y pidió que existan normativas para extender la educación sexual en jóvenes. “En vez de estar ampliando causales, se debe enseñar educación sexual a nuestros jóvenes, justamente para terminar con los embarazos no deseados”, comentó.



En la actualidad, en Bolivia existen tres causales para que una mujer paralice la gestación: incesto, violación y riesgo de vida de la madre.

Posición oficial de la Iglesia



La Iglesia católica ratificó su rechazo a la iniciativa y la cuestionó al introducir la pobreza como causal para ejecutar un aborto. Además, pidió no interrumpir una vida y recordó palabras del papa Francisco cuando llegó a tierra boliviana.



“Este proyecto introduce una colonización ideológica extranjera que descarta a niños y niñas por nacer vulnerables y acepta la triste violencia del aborto como un supuesto camino para solucionar problemas sociales y económicos”, dice parte del comunicado de la Iglesia.



Según la ONG Servicios Internacionales de Asesoría sobre el Embarazo (IPAS, por sus siglas en inglés), en Bolivia se practicaron 120 abortos legales desde que se dio el fallo del Tribunal Constitucional en febrero de 2014 que permite abortar en caso de violación y de que corra riesgo la madre.

Además, existe información extraoficial de que en Bolivia se practican 185 abortos ilegales diariamente. En La Paz, un legrado ilícito cuesta entre Bs 350 y Bs 1.000.