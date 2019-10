Estudio revela maltrato a los ancianos en el país

Los adultos mayores en el país sufren discriminación y maltrato, y no reciben una adecuada atención en los hospitales, según reveló el "Índice Global de Envejecimiento 2015", publicado este miércoles por la organización Help Age.



El presidente de la Asociación Nacional de Adultos Mayores de Bolivia, Carlos Loza, manifestó que la situación de los ancianos ha mejorado en el país, pero aún falta mucho por hacer.



“Tenemos problemas con el tema de salud, por ejemplo, las personas mayores no somos tratadas con calidad como dice la ley. Los mayores seguimos sufriendo maltrato y discriminación, de parte de nuestras familias y de las entidades públicas y privadas”, denunció.



Los reclamos por una mejor atención en salud de los ancianos en Santa Cruz coinciden con el informe. El presidente de los Adultos Mayores de Santa Cruz, Guillermo Nosa, explicó a EL DEBER, que hace poco marcharon para exigir una adecuada atención en los hospitales.



“La salud es primordial. No se está cumpliendo como lo establece la ley", lamentó.



Nosa también denunció que el transporte público los discrimina porque los micros no se detienen para que ellos aborden. "Los micreros no nos levantan a los ancianos, esa discriminación no debe existir”, protestó.



Bolivia ocupa el puesto 55, una posición moderada, en el ranking general del estudio de Help Age, que analiza el bienestar social y económico de los ancianos en 96 países. El primer lugar lo ocupa Suiza y en la última posición está Afganistán.



La clasificación por áreas



Según el estudio, el país se ubicó en el puesto 78 en el área de entornos favorables porque existen denuncian de que aún se vulneran los derechos de los ancianos, pese a la existencia de la Ley de Adultos Mayores.



En el área de ingresos, Bolivia ocupa el puesto 55 debido a que la Renta Dignidad ayuda a muchos viejitos a vivir con menos problemas económicos.



En el área de competencia, el país se ubica en el puesto 37, es decir que muchos adultos mayores no tienen la formación profesional para desempeñar un cargo jerárquico en las instituciones o empresas.



En el área de salud, existen denuncias de maltrato en la atención y la falta de medicamentos, factores que dificultan el acceso pleno a este servicio. La posición 59 en el dominio de Salud refleja de manera irrefutable este hecho.



Ancianos en Bolivia



En el país, el 8, 9% de la población boliviana es adulta mayor, y se prevé que para el 2030 este sector ascienda a un 14 por ciento, y a un 23 por ciento en el 2050, según el censo de 2012.



