Morales ve que opositores defienden al narcotráfico

El rechazo a la escuchas telefónicas para la lucha contra el narcotráfico es visto por el presidente, Evo Morales, como una defensa de los opositores a ese ilícito. También arremetió contra Estados Unidos (EEUU) por su incapacidad de evitar la drogadicción.

"yo entiendo que la derecha es defensor del narcotráfico, seguramente viven del narcotráfico y quieren defender el narcotráfico", aseveró el primer mandatario, frente a la oposición que existe a algunos de los aspectos de la Ley de Sustancias Controladas que se debate en el Senado.

La máxima autoridad explicó la necesidad de incorporar los "pinchazos" a la lucha contra el delito y anticipó existirán radares para evitar el ingreso de droga. Lamendó que el Gobierno estadounidense no pueda hacer frente a la problemática.

"Estados Unidos, con semejante tecnología, cómo no va a poder controlar el narcotráfico, cómo no va a poder acabar con el secreto bancario, qué miedo tienen, yo me puedo imaginar que viven del narcotráfico y por eso no acaban ni con el mercado", manifestó.

Respecto al reenfoque que la Unión Europea (UE) pretende hacer a su cooperación frente a la nueva Ley General de la Hoja de Coca, que legaliza hasta 22.000 hectáreas, Morales adelantó que "siento que no nos van a abandonar".