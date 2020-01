Personas con discapacidad cumplen 100 días de vigilia

Se agrava su situación. El conflicto de las personas con discapacidad cumple 100 días, desde que iniciaron las vigilias regionales, marcharon a La Paz y ahora que permanecen a una cuadra de la plaza Murillo. No existe respuesta a su pedido de diálogo con el presidente Evo Morales.



En febrero comenzó su periplo, cuando reiterativamente se ‘colgaron’ de puentes y árboles, sobre todo en Cochabamba y Chuquisaca. El 21 de febrero partieron en marcha a la sede de Gobierno, donde ingresaron el 25 de abril e instalaron su vigilia, con la exigencia de un bono mensual que les permita ‘mejores condiciones de vida’.

“Firmes en la lucha, hemos superado adversidades geográficas, la helada de la cumbre, la lluvia y así hemos llegado. Sabemos que lo que estamos pidiendo es un derecho a la vida”, cuenta Álex Vásquez, representante de la Federación de Personas con Discapacidad de la capital del Estado.



Más de 20 carpas continúan apostadas entre las calles Indaburo y Junín, donde voluntarios llegan para dejar ropa, alimentos y medicamentos. “A veces se come solo una vez al día, pero los corazones de los paceños nos siguen abrigando y, sobre todo, nos alientan a continuar”, acota el dirigente.



David Cayo, representante nacional del sector movilizado, no acompaña a sus compañeros. En las últimas horas falleció su padre y tuvo que retornar a Cochabamba, por segunda vez; la primera fue cuando producto de un ‘choque’ con la Policía quedó afectado en su salud y tuvo que ser internado.



Grupo de caprichosos

Se habla de los 42 puntos o de nada. La ministra de Justicia, Virginia Velasco, señaló que el diálogo está abierto, pero siempre y cuando se hable con base en los acuerdos alcanzados con el otro sector, que no marchó y que se reunió con el Gobierno. “No todo es plata, debe ser algo integral”, dijo la autoridad a EL DEBER. Además calificó al sector como “unos cuantos caprichosos” que solo defienden “posiciones políticas” y recordó que junto al Ministerio de Salud incluso les entregaron víveres para su marcha