Mesa cree que Chile no enfrentó bien la demanda

Carlos Mesa, vocero de Bolivia para la causa marítima y expresidente del Estado, aseguró, este lunes desde Holanda que, tras escuchar los fundamentos de los alegatos de Chile para pedir la declaratoria de incompetencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), está más convencido de la fuerza de los argumentos bolivianos para defender su demanda.



“Después del alegato de Chile más seguro que nunca de la consistencia de nuestros argumentos”, escribió Mesa en su cuenta de Twitter y añadió que “los argumentos de Chile parecen de otra demanda. La demanda boliviana nada tiene que ver con el Tratado de 1904, esa lógica no se sostiene”.



Según el expresidente de la República, “dio la impresión de que Chile hacía una excepción de incompetencia a una demanda imaginaria, sin relación alguna con el objeto de la nuestra”.



Mesa, que viajó por varios países de América y Europa para explicar de qué se trata la demanda boliviana, volvió a destacar que es la primera vez que Chile se ve obligada a explicar porque no quiere negociar con Bolivia, un hecho que calificó como “histórico”.



Más temprano, el embajador boliviano ante el Vaticano, Armando Loayza, aseguró que los fundamentos chilenos fueron “desmedidos” porque no se puede decir que Bolivia está poniendo en riesgo la paz “es un argumento agresivo y desmedido de Chile”.



Los tres argumentos chilenos



Chile basa sus fundamentos en contra de la demanda boliviana y la incompetencia del Tribunal en tres argumentos: el Pacto de Bogotá de 1948 que señala que no se puede llevar a juicio aquellas controversias anteriores a la firma de este protocolo.



El segundo argumento tiene que ver con la vigencia del Tratado de Paz y Amistad de 1904, que señala las fronteras de Chile y Bolivia; el tercer argumento es el supuesto riesgo que significa la demanda boliviana para la protección de fronteras en el mundo.