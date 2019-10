Chávez acusa a Achacollo de 'socapar' la corrupción en el Fondo Indígena

La ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, "socapó" la corrupción en el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originario Campesinos (Fondioc), afirmó este lunes Adolfo Chávez exdirigente de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (Cidob), y acusado por la autoridad de haber sido parte del directorio y haber recibido dinero de la entidad.



La ministra reveló este viernes 13 de marzo, tras su interpelación en el Congreso, que Chávez manejó tres proyectos, que no han sido concluidos y que alcanzan a los dos millones de bolivianos. En ello estaría involucrada la esposa de Chávez.



Chávez le habría advertido a la ministra en dos oportunidades, 2012 y 2014, sobre las irregularidades en el Fondo Indígena. "Yo tengo documentos de corrupción, porque fuimos los primeros como Cidob de increparle a la ministra Achacollo, porque ella estaba socapando un nido de corrupción en el Fondo", afirmó Chávez.



"Montaje de facturas"



El dirigente dijo que presentará documentos sobre los hechos de corrupción, por ejemplo, los relativos a las comunidades de Tierras Comunitarias de Origen Movima y Sirionó, que recibieron recursos económicos para proyectos ganaderos, que no se habrían ejecutado totalmente.



"Nosotros vimos que había una ola de corrupción en todo este asunto, en complicidad con algunos técnicos de Trinidad, para hacer montaje de fracturas y recibos. Nosotros los denunciamos y tenemos documentos", dijo Chávez.



El Fondo Indígena recibe el 5% de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), para proyectos productivos orientados a mejorar la calidad de vida de los pueblos indígena originario campesinos. Las organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) son parte de la entidad y toman decisiones desde el Directorio, instancia que preside la ministra.



En relación, a su esposa Roxana Mapura, exdirigente del Consejo de Mujeres Tacanas, dijo que presentará los descargos sobre los recursos económicos que administró para los proyectos. "Yo le dije que sacara fotocopias de todas las facturas y ella presentará", explicó.



Quispe anuncia querella



Por su parte, el ex mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Marqas del Kollasuyo (Conamaq) y ahora diputado de Unidad Demócrata (UD), Rafael Quispe, anunció que si la ministra no prueba sus acusaciones acerca de que él administró recursos del Fondo, interpondrá una "querella" por el delito de difamación.



"Que presente pruebas, le exigimos a la ministra", aseveró Quispe.



Achacollo denunció que Quispe manejó 800 mil bolivianos en un proyecto sobre industrias extractivas.