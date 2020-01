Testimonio de los árbitros apuntados

“Yo dije mi versión y no es más”. Así empezó a responder Mariano Ruiz, un exárbitro de la ACF que se reunió con el presidente de la FBF, Marco Peredo, para denunciar hechos de corrupción. Jorge Calderón y Adhemar Villarroel también respondieron a DIEZ tras las declaraciones del titular federativo. Mientras que José Carlos Aguilera –árbitro central activo y de la ACF- no contestó su teléfono, a pesar de la insistencia. A continuación te presentamos los testimonios de los colegiados.

Adhemar Villarroel. Asesor de árbitros de la Liga e instructor de la FBF. Fue juez central ACF y árbitro asistente en la Liga

“Era un secreto a voces (que los jueces pagaban por las insignias FIFA), en la época de Wálter Torrico porque el secretario general (de la FBF) tiene que firmar todas las listas de árbitros que mandan al Comité Superior de Árbitros de la FBF”. Torrico se encuentra con detención domiciliaria en La Paz.

Jorge Calderón. Fue asistente FIFA

“Yo específicamente me referí a la manera cómo se elige al presidente de la Comisión de Árbitros de la ACF, que está mal, porque hay que ir a hablar a cada club para pedirle su voto, se supone que ello (la forma) compromete. Luego los mismos dirigentes van y le dicen a uno poné a tal árbitro. Esto pasa desde que no hay colegio de árbitros en Santa Cruz”

Mariano Ruiz. exárbitro de la ACF

“No hay nada que decir, ahí están los audios Yo no me he presentado porque en ningún momento dijimos que haya conferencia, fue invento de él nomás, bueno lo dijo delante de nosotros, pero yo nunca estuve de acuerdo. Yo le dije que no voy a asistir a la conferencia, incluso me insistió para recogerme de mi casa, pero yo no quise. Yo dije mi versión y no es más, no pienso seguir más con esto. Ahí están los audios, ahora que vea el doctor Peredo qué hacer con ellos. Yo no quiero perjudicar a la gente, solamente quise dar mi versión de lo que sé. Más no quiero ya, si renuncian. Ya no soy árbitro activo. No me importa ya”.