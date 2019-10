En Santa Cruz el 30% de los micros ya tiene SOAT

Mario Guerrero, máximo dirigente del transporte urbano de Santa Cruz, ha informado que el 30% de la flota de micros ya cuenta con el Seguro Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito (SOAT). Al mismo tiempo considera que la empresa que venderá la roseta tendrá dificultades para cubrir todos los siniestros que se vayan a reportar en 2015.



En la ciudad de Santa Cruz son aproximadamente 7.000 los buses afiliados a la Federación Departamental del Transporte 16 de Noviembre. Los dirigentes de las 70 líneas se encuentran haciendo las gestiones para que la Compañía de Seguros y Reaseguros Alianza SA, les entregue los lotes de viñetas del SOAT.



“A partir del 1 de enero todas la líneas van a tener su SOAT. No podemos jugar con la seguridad de nuestros usuarios, por eso hemos emitido una disposición para que sea acatada”, manifestó Guerrero.



Por otra parte, el dirigente del transporte público lamentó que solo una empresa se haya encargado de la venta del SOAT. Guerrero teme que la compañía aseguradora no pueda contar con la logística necesaria para atender los accidentes de tránsito que se puedan producir.



“Creo que en 2015 no va a ser buena la atención para el tema de cobertura de los accidentes de tránsito, los siniestros se reportan a cada minuto en todo el país”, añadió.



En Cochabamba hay protesta



En la ciudad de Cochabamba los Sindicatos de Transporte y Líneas de Servicio Público amenazaron con no comprar el SOAT, porque no están de acuerdo que sea solo una la empresa aseguradora contra los accidentes.



El Grupo Asegurador Alianza, participó de la licitación pública organizada por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), donde además de Alianza, participaron Credinform e Illimani. Estas dos últimas compañías fueron descalificadas porque no cumplieron con los requisitos de la evaluación técnico- financiera del ente regulador.