Planean reprogramación de deudas para afectados por la sequía en el país

En la reunión del gabinete ministerial de este domingo, entre las probables respuestas a los productores castigados por la falta de lluvias en el oriente, el Gobierno estudia la reprogramación de deudas a través de la intervención de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).



El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, dijo que se estima un 28% de sembradíos de arroz perdidos a raíz de la sequía. "Se ha trabajado con el Ministerio de Economía para la reprogramación de créditos productivos del sector de arroz, es una alternativa, son diferentes ideas que se deben dar, pero para eso necesitamos datos concretos", afirmó la autoridad.



De igual manera dijo que es muy probable en considerar la reprogramación de deudas del sector productor de maíz, para lo cual los municipios afectados se comprometieron entregar informes sobre la superficie afectada de cultivos hasta este jueves.



El sector agropecuario estima una pérdida del 80% de los cultivos de maíz, trigo, girasol y sorgo. Al respecto, Corarico dijo "es lo que nos dicen, pero hay que ratificar con datos, con información veraz, es lo que estamos esperando con acompañamiento de varias identidades, espero que en esta semana podamos dar una respuesta efectiva".



"A ciencia cierta no sabemos a cuánto ascendieron las pérdidas (…). El jueves se cumple el plazo para que nos entreguen sus evaluaciones. Nosotros a través del Iniaf, el Senasag y el Observatorio Agroambiental estamos acompañando la consolidación de datos", mencionó.

Cocarico no descartó la importación de maíz aunque reconoció no ser muy afecto al ingreso de granos y alimentos al país. "Hay que ver salidas pero es preferible la producción nacional", señaló.

