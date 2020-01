Muere Roger Moore, el incansable agente 007

El actor británico Roger Moore, famoso por su papel en las películas de James Bond y la serie "El Santo", murió este martes en Suiza a los 89 años, han confirmado sus familiares.



Moore, que residía en ese país desde hacía varios años, falleció tras una corta batalla contra el cáncer, dice parte del boletín médico que fue emitido de manera escueta por los medios de comunicación que se hicieron eco de su fallecimiento.

Roger Moore, era poseedor de una sonrisa pícara y una ceja arqueada, características que lo hacían inconfundible.

"Con gran pesar anunciamos que nuestro querido padre, Sir Roger Moore, murió hoy en Suiza tras una batalla breve pero valiente contra el cáncer", explicó la familia en un comunicado publicado en la red social Twitter.



Perfil



Más famoso por sus célebres personajes que por su capacidad para la actuación, Moore será sobre todo recordado por su papel del agente 007 y el de Simon Templar en "The Saint".



Al margen de su carrera artística, Moore fue embajador de buena voluntad del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), lo que le valió el título de caballero en 2003.



Nacido el 14 de octubre de 1927 en el barrio de Stockwell, sur de Londres, Moore era hijo de un agente de policía y un ama de casa, que de pequeño se vio obligado a vivir en el condado de Devon (suroeste de Inglaterra), por el estallido de la II Guerra Mundial.



Desde joven se interesó por la actuación y estudió en la Real Academia de Arte Dramático aunque, debido a la falta de recursos, consiguió que la matrícula fuera pagada por el director de cine Brian Hurst, que después lo fichó como actor secundario en la película de comedia musical Trottie True en 1949.



Por entonces estaba casado con Doorn Van Steyn, pero se divorció de ella en 1953 al conocer a la actriz Dorothy Squires, doce años mayor que él y quien, según los críticos de cine, le ayudó a avanzar en su carrera artística. La relación terminó en 1961 cuando Moore conoció a la que sería su tercera mujer, Luisa Mattioli.



Moore tuvo que esperar hasta 1969 para casarse con Mattioli por la negativa de Squires a concederle el divorcio, pero para entonces había consolidado su fama gracias a su actuación en la película "Ivanhoe" y por el personaje de Simon Templar, ese Robin Hood moderno, sofisticado y culto.



La serie, de la que no se hicieron muchos episodios, fue la última que hizo Moore antes de que le ofrecieran el papel de James Bond una vez que Sean Connery abandonó el personaje.



Así, Moore se puso en la piel de Bond en 1973, haciendo "Live and Let Die", con música de Paul McCartney y la primera de las siete que hizo con Albert Broccoli, lo que le convirtió en el actor que más tiempo interpretó al agente 007 (doce años).



Aunque el Bond de Ian Fleming no se parecía al de Moore, el actor consolidó su fama gracias a los tintes de humor irónico, su voz profunda y el carácter flemático que aportó al personaje. En 1985 Moore se despidió de Bond para hacer filmes menos conocidos, pero años después inició su trabajo con UNICEF tras quedar asombrado por la labor de su amiga Audrey Hepburn.