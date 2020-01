Achacollo declara y dice que no teme ir a la cárcel

12 días después de que su declaración quedara en suspenso, por problemas de salud y la recopilación de documentos originales, la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo llegó hasta la Fiscalía de La Paz e ingresó en medio de gritos que exigían su aprehensión. Ella asegura que no tiene miedo de ir a la cárcel.



"No tengo miedo porque no he robado", manifestó la exautoridad en medio del griterío de un grupo de detractores que la esperaban en puertas del Ministerio Público, donde deberá continuar respondiendo las preguntas de los investigadores.



El abogado de Achacollo, Edgar Soliz, tuvo que pedir resguardo policial para el ingreso al edificio, mientras el diputado Rafael Quispe, que encabezaba el grupo se negaba a desalojar el hall del edificio, en medio de gritos que pedían cárcel para la exautoridad.



