Evo Morales revela que Fidel Castro le manda tabletas de moringa

El presidente boliviano Evo Morales dijo el sábado que el líder cubano, Fidel Castro, de 90 años, le envía moringa o "árbol de la vida" para que pueda mantenerse con buena salud.



Morales, de 56 años, que se recupera de una cirugía en la rodilla izquierda, comentó que en las reuniones que sostuvo con Fidel en La Habana comieron esa planta, rica fuente de alimentación y cuyas propiedades ayudan al cuerpo a renovar las células que mueren a diario.



"Es un alimento tan importante. Ahora Fidel me manda tabletitas de moringa", dijo a médicos bolivianos y cubanos que brindaron atención gratuita a pobladores del trópico de Cochabamba.



"Ahora Fidel ya no me habla tanto de educación y salud (...) está preocupado de la alimentación del mundo", agregó Morales, que el lunes pasado visitó al expresidente cubano. "Está muy lúcido".



Según las cadenas internacionales de noticias, Fidel puso de moda la moringa en Cuba y aseguró que es el secreto para luchar contra la desnutrición y de su propia curación.