Afectados de la Uyustus claman apoyo económico

La ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Ana Verónica Ramos, los visitó ayer en nombre del presidente Evo Morales. Ellos piden que el Ejecutivo los colabore con capital de arranque, la autoridad les respondió que eso se evaluará y los llamó el martes a una reunión para proponer y escuchar posibles soluciones.



Don Juan dejó su puesto en el mercado de ropa conocido como la Uyustus, en La Paz, el 31 de diciembre, después de hacer un brindis con sus vecinos. Se retiraba tranquilo, y antes de hacerlo vio el dinero, 15 mil bolivianos que era buena parte de lo que había vendido por Navidad.



Prefirió dejarlo para no gastar durante sus festejos de Año Nuevo. Horas después, esa platita y toda su mercadería se perdieron para siempre, al igual que la de otros 129 comerciantes (130 en total), que hallaron tras el fuego 195 tarimas completamente incineradas.



Las llamas, que se iniciaron supuestamente por los fuegos artificiales que en La Paz, como en otras regiones del país, se utilizan sin control en Año Nuevo, se llevaron la inversión de los comerciantes, en muchos casos y según ellos mismos, de 15, 20 y 25 años de trabajo. El fuego se llevó ropa, perfumes, celulares, electrodomésticos y otros productos, o como en el caso de don Juan, dinero.



“Estaba en mi casa, con la familia, y después de las 12 me llamaron y me avisaron que todo se había quemado. Señor, he perdido 20 años de trabajo, no tengo mercadería, quedé en la calle”, relata otra comerciante, que rompe a llorar sin consuelo cuando habla del hecho.



Aún no hay cuantificación

El representante del mercado Uyustus, Germán Román, expresó que hasta el momento no se realizó una cuantificación oficial para determinar las pérdidas. “Hay compañeros que han viajado, otros están ocupados en otros aspectos, y no hemos hecho este análisis completo. Hasta el lunes ya tendremos ese dato”, indicó.



Tras la visita de la ministra de Desarrollo Productivo a los comerciantes, Romand dijo: “Hemos coordinado, estuvo por encargo del presidente Evo Morales. Prometió el apoyo, como corresponde. Le pedimos apoyo al Gobierno con capital de arranque”.



El Gobierno oficialmente informó que ese tema será evaluado el martes y se convocó a una reunión en las oficinas del ministerio, y en esa oportunidad, como confirmó el dirigente, “analizaremos las soluciones más viables. La ministra Ramos prometió consultar con el presidente y con sus colegas”, concluyó