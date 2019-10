Un boliviano denuncia que fue esclavo sexual de curas por 5 años

Un boliviano afirmó haber sido víctima de abusos sexuales por parte de curas españoles en una misión en Kenia a principios de los años 2000, en una denuncia publicada este martes por "Religión Digital", con el respaldo del Papa.



"Fui esclavo laboral y sexual durante 5 años que pasé" en la comunidad misionera de San Pablo Apóstol, de 1998 a 2003 en Estados Unidos y después en Kenia, afirmó el denunciante presentado bajo el nombre falso de "Paulino".



"Ahora que tengo 36 (años) y he podido escapar de sus redes, quiero denunciar sus atrocidades", afirmó.



Nacido en Bolivia y residente en España, "Paulino" afirma haber sido tratado "como una bestia de carga" durante los tres años que pasó en Kenia.



"A la esclavitud laboral, se añadía la sexual", añadió, precisando que el cura que dirigía la comunidad "montaba orgías con hombres y mujeres, en las que, a veces, participaba activamente".



La presunta víctima asegura que se quejó en vano en varias ocasiones a la Iglesia desde 2012. El director de "Religión Digital", José Manuel Vidal, que publicó el testimonio, escribe que lo presentó al Papa en septiembre pasado, y que el propio Francisco le dijo "publíquelo, publíquelo".



El papa ya había animado a otra presunta víctima de abusos sexuales a denunciar un supuesto caso de pedofilia en Granada (Andalucía, sur de España) a finales de 2014.



"Me duele, sobre todo, que durante todos estos años en los que no fui capaz de denunciar, ellos han seguido abusando de chicos y chicas. Y lo siguen haciendo, con total impunidad y descaro", denuncia "Paulino" en su confesión, algunos pasajes de la cual también han sido publicados por el diario español "El País".



Varios miembros de la comunidad citada en su testimonio, activa principalmente en Kenia y Etiopía, formaron parte de una asociación acusada desde finales de los años 1980 de derivas sectarias.



Escucha el audio de "Paulino" acá

