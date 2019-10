Las hormonas para menopausia pueden causar cáncer

La terapia de reemplazo hormonal utilizada para paliar los síntomas de la menopausia puede incrementar las posibilidades de sufrir cáncer de ovario, según sugiere un estudio publicado este viernes en la revista "The Lancet".



El documento, elaborado por investigadores de la universidad británica de Oxford, señala que, por cada 1.000 mujeres de edad cercana a los 50 años que siguen ese tratamiento durante cinco años, una padece un cáncer de ovario relacionado con la terapia.



Los expertos analizaron 52 investigaciones previas que profundizan en la relación entre la terapia y el cáncer de ovarios, de los cuales extrajeron 21.500 casos de mujeres para su análisis.



El coordinador de la investigación, Richard Peto, afirmó a la cadena de noticias BBC que el estudio apunta hacia "un riesgo, ya que un millón de mujeres toman esas hormonas en el Reino Unido, por lo que 1.000 padecerán cáncer de ovarios relacionado con esta práctica".



Peto señaló además que, aunque los riesgos de padecer cáncer de ovarios disminuyen si el tratamiento se reduce en el tiempo, eso no significa que desaparezcan.



La terapia de reemplazo hormonal se utiliza para aliviar los síntomas de la menopausia, que en algunas mujeres pueden ser graves y tener consecuencias en su vida cotidiana.



El estudio publicado en "The Lancet" puntualiza que, a pesar de los datos revelados, el incremento del riesgo a sufrir cáncer de ovarios por seguir la terapia de reemplazo hormonal podría ser todavía "mayor" o bien deberse a una estadística "casual".