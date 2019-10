Guido Fuentes, el modista que salió de la miseria

Para Guido Fuentes el mundo no tiene límites y su historia de vida lo demuestra. El tarijeño de 46 años , que emigró a Buenos Aires hace más de 20, incluso ha despertado con su experiencia el interés de la industria del cine.



Fuentes es el creador de la agencia de modelaje "Guido Models" en la Villa 31, una zona pobre y de muchas privaciones, donde no sólo da trabajo a jóvenes de escasos recursos, sino también les da la posibilidad de soñar. Guido, además, se ocupa personalmente de su vestuario, maquillaje, peinado y preparación sin cobrarles ni un peso.



El camino para llegar hasta donde está ahora no ha sido fácil. Nació en el seno de una familia humilde, luego fue adoptado por una pareja en Cochabamba y a los 14 años viajó por varios lugares en busca de mejores oportunidades. Para alcanzar el éxito tuvo que hacer de todo, desde ser electricista hasta vender anticuchos, antes de dedicarse a aquello que lo apasiona y ser la persona reconocida que es ahora.

La agencia abrió en 2009 y luego de 6 años, tiene 18 modelos que trabajan con él y ha participado, con dos de ellas, en el Bolivia Moda 2015.



Guido no ha tenido la posibilidad de estudiar y todo lo que sabe es por mérito propio y por su amor al diseño, las pasarelas y las ganas de ayudar a quienes lo necesitan.



A la gran pantalla



"Guido Models", es el nombre del documental dirigido por la cineasta argentina Julieta Sans que fue presentado en el festival Bafici de este año en Buenos Aires. Cuenta la historia de Guido y sus modelos.



