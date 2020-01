Luis Alberto Sánchez: “Solo quedarán los que aporten”

Los cambios que se están dando al interior de la estatal petrolera YPFB Corporación se han convertido en el centro de atención en los últimos días. La semana pasada cesaron los contratos de 213 trabajadores. El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, asegura que se trata de un plan de reingeniería elaborado hace dos años para adecuarse a las nuevas condiciones del mercado.



Además del cese de contratos ¿qué otras acciones implica la reingeniería en YPFB?

El tema de la reingeniería no se da solo en Bolivia. No es lo mismo tener ingresos por más de $us 100 el barril de petróleo a que ahora sean $us 45, entonces toda la economía se debe repensar y adecuar a esta realidad. La reingeniería, que ha sido trabajada en el Ministerio de Hidrocarburos hace dos años, con normas para hacer más ágiles las inversiones en el sector, hoy también tiene un plan para YPFB Corporación con varias actividades. Una de ellas es que solo se invertirá en los proyectos con alta tasa de utilidad; es decir, aquellos que sean económicamente factibles.



Así, de nuestra carpeta de 35 proyectos de exploración que tienen recursos de 37 TCF (trillones de pies cúbicos) se dará prioridad a siete u ocho, todos aquellos que son megacampos, porque representan el 80% de las reservas y el 80% de la producción. Esto hará que nuestra economía esté sana. No estamos renunciando a una política agresiva de exploración en reservas o producción. Hoy lo que importa no es el resultado de la ejecución presupuestaria; como era antes, es decir, el que ejecute el 100% tendrá el premio, sino que hoy el premio es la eficiencia, los resultados.



Entonces, con menos proyectos, menos personal...

Es un tema sensible, pero le doy un ejemplo: si nosotros tenemos una carga de trabajo con una inversión de $us 2.000 millones para 100 contratos, pero hoy priorizamos y no haremos 100 proyectos sino 20 y la inversión será la mitad, entonces hay que hacer una reestructuración de personal. Lamentablemente, hoy hemos cortado la relación contractual de 213 personas, seguro vamos a ser mucho más rigurosos en las evaluaciones tanto al personal técnico y fundamentalmente administrativo en los próximos meses para que se puedan quedar solo los que aportan y los mejores.



La dirigencia sindical observa que solo afectaron mandos medios, no ejecutivos...

En realidad no se trató de mandos. Fue el tema administrativo porque hoy queremos una empresa más operativa y creo que el porcentaje administrativo en YPFB estaba muy alto. Ahora con menos proyectos obviamente tiene que haber menos cantidad de personal. No podemos ser irresponsables con la mejor empresa del país, que nos da los mayores ingresos. Petrobras, de tener 380.000 trabajadores ha reducido a 160.000, Pemex y Shell también dejaron de contratar y nosotros no podemos estar ajenos a estas políticas internacionales.



¿Habrá fusiones de las subsidiarias para optimizar los gastos administrativos?

Sí, la Empresa Única de Transporte, que básicamente estará YPFB Transporte, Transierra, GTB y parte de Logística la vamos a fusionar para que esta firma tenga una sola área administrativa, hoy tenemos cuatro unidades administrativas para cuatro empresas. Entonces, vamos a optimizar y ser eficientes en este sentido. Casa Matriz, que tiene proyectos del downstream (refinamiento, comercialización y distribución), posiblemente estos pasarán a las empresas subsidiarias donde tienen un mejor sistema de gestión para ser eficientes.



¿Habrá nivelación salarial?

Sí, queremos tener una escala única en subsidiarias y Casa Matriz. Hay que hacer una reingeniería en el tema de recursos humanos. Son temas que debemos hacer para cuidar la salud económica de la empresa.



Se reduce personal y hay fusiones, ¿YPFB está en crisis?

Crisis no hay. En 2016, el año con mayor crisis en la historia, Yacimientos tuvo una renta petrolera de $us 1.800 millones. Entonces, la salud económica está buena. Quiero afirmar rotundamente que YPFB, pese a la crisis, está muy bien, esos son los ingresos que reportó al país. Entonces, ¿por qué hacemos esto? porque hay que ser responsables. Las medidas son austeridad, reingeniería, priorización, nivelación y cese de contratos. Todas las oportunidades que tengamos para ahorrar y ser eficientes, es el momento de hacerlo.

La semana pasada el Gobierno brasileño puso en duda las reservas de gas boliviano...

Nosotros certificamos en 2009 que teníamos 9,94 TCF y en cuatro años consumimos 2,53 TCF, entonces deberíamos tener 7,5 TCF, más o menos. Sin embargo, hubo reposición e incremento, por lo que estimamos que nuestras reservas, están por encima de los 10 TCF.

Son datos de 2013 ¿se van certificar las reservas de gas?

Sí, estamos trabajando para licitar en los próximos meses.



¿No se hizo la suficiente exploración de hidrocarburos?

Sí, es importante decirlo. En todo el mundo la exploración y desarrollo de los campos no se hizo porque los proyectos en 2013 estaban con precios de $us 100 el barril de petróleo, y cuando baja a $us 40 y luego $us 26 el barril, cualquier empresa privada o estatal no hace las inversiones porque las cifras no cierran. Entonces, la caída de la exploración fue en todo el mundo y Bolivia no fue la excepción.



¿Han flexibilizado las normas para atraer la inversión en exploración?

Así es. Nos dimos cuenta y repensamos la coyuntura, por lo que sacamos muchas normas que viabilizaban los proyectos e incentivaban las inversiones. Desde que aprobamos las normas hemos firmado 11 contratos entre 2015 y 2016 y estamos por firmar otros siete contratos de exploración y explotación. Entonces, son periodos de readecuar las normas para incentivar inversiones. Fueron ciclos críticos, el más crítico de los últimos años, pero hoy viabilizamos otra vez las inversiones.



¿Se redujo el costo de los servicios petroleros?

En el mundo, con la caída del precio del acero y del petróleo los costos bajaron un 40%, pero esto no ha sucedido en Bolivia. Estamos haciendo estudios para tener un rango máximo de precios relacionados con los precios de otros países, lo que significará un ahorro importante. Asimismo, vamos a trabajar en los costos recuperables.



Muchos contratos se encarecen por las adendas…

Trabajaremos en todos los contratos para que no haya adendas. Vamos a ver alguna manera para limitar esa situación.



Se habla de que Petrobras comprará la mitad del volumen del contrato actual...



Sí, el mercado cautivo del gas boliviano en Brasil son entre 30, 35 y hasta 40 MMm3/d, que siempre lo van a necesitar porque somos más competitivos en cuanto a precios. Sin embargo, en los últimos meses visualizamos que Brasil no podrá comprar los 30 o 40 MMm3/d por una nueva política, no quieren más comercialización y buscan dedicarse más al upstream (exploración y producción), entonces, Petrobras comprará un 50% del volumen actual, pero el otro 50% ya lo estamos trabajando con otras distribuidoras de gas de Brasil y con cinco estados brasileños. Al abrirse el mercado brasileño, el gas boliviano puede obtener mejores precios, hoy les vendemos a $us 4,5 el millar a Petrobras, pero a su primer cliente ellos le venden a $us 6 y a su segundo cliente a $us 9 y ahora vamos a poder llegar a ese segundo o tercer cliente.