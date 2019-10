Matt Damon vuelve para la quinta de Jason Bourne

El actor de estadounidense, Matt Damon, vuelve con la quinta entrega de ‘Bourne’, donde esta vez el centro de Santa Cruz de Tenerife se prepara para convertirse, a partir del miércoles, en la Atenas contemporánea para esta nueva producción.



La productora local Sur Film, que trabaja con Universal Pictures, lleva días adaptando zonas de Santa Cruz a las necesidades del guion de la primera superproducción de Hollywood que se rueda en la ciudad canaria.



Por eso no es raro encontrarse con anuncios ficticios de telefonía móvil 4G en caracteres griegos pegados en los laterales de los quioscos de periódicos del centro de la ciudad junto a carteles de perfumes y, sí, también de yogures.



Empieza a ser usual escuchar comentarios del tipo "ayer vi a Matt Damon en el gimnasio del hotel y está cuadrado (muy musculoso)" o ver fotografías del actor posando con algún admirador que se lo ha cruzado por la calle.



La actriz protagonista del filme, Julia Stiles, salió a pasear y compró un bote de mermelada en el mercado Nuestra Señora de África, un indicio de que el equipo se está integrando en la ciudad y se siente muy a gusto, comentó el alcalde, José Manuel Bermúdez.



El rodaje comienza el miércoles en el centro de Santa Cruz, pero a lo largo de las cuatro semanas que estará el equipo habrá escenas en otras zonas de la ciudad. También hay algunas escenas en algunos lugares del sur de la isla.



En el centro de la ciudad habrá ocho sesiones nocturnas, con mil personas entre extras y personal, y la expectación que ha despertado ver convertido Santa Cruz en un plató de cine es comparable a la expectativa de negocio que se abre para la ciudad.



Se espera que el gasto diario sea de 250.000 euros (unos 278.000 dólares) durante treinta días, precisó el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, para quien la industria de los rodajes en Canarias es ya "imparable".



En 1966 se rodó en Tenerife por primera vez una superproducción de Hollywood, ‘One Million Years B.C.’, con Raquel Welch; y en 2009 la isla fue escenario de la segunda superproducción, una entrega de ‘Clash of the Titans’.



Ahora le toca el turno por primera vez a la capital de la isla con ‘Bourne 5’ y, aunque la acción transcurre en Grecia, al alcalde no le preocupa que en la ficción su ciudad sea Atenas.



""The Lord of the Rings" transcurre en la Tierra Media y todo el mundo sabe que se trata de Nueva Zelanda. Yo confío en que lo mismo ocurra con Santa Cruz", argumentó.



El alcalde percibe que "la gente está contenta", no solo por los beneficios económicos, sino por ver de cerca cómo es el rodaje de una superproducción. También por "novelería", como se dice en las islas: "Nos gusta que la ciudad sea centro de atención".



Naturalmente, no se conocen las peripecias de Jason Bourne en esta entrega, pero la productora adelantó que las escenas, que incluirán la participación de 400 extras tinerfeños que simularán descontento y rebelión, así que en el rodaje habrá acción, efectos especiales, tiros, humo, petardos y persecuciones.



Habrá que cortar el tráfico, cerrar alguna calle y hacer algo de ruido, así que la productora lleva días comunicando a vecinos y comerciantes sus planes.



Además, personal de la productora estará pendiente de que toda la acción se desarrolla de forma segura y tranquila para los vecinos.