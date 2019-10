Quejas empañan cambios en el Alto Mando policial

El Comandante General de la Policía Boliviana, Édgar Téllez, dispuso hoy siete cambios en el Alto Mando de esa institución, entre ellos el alejamiento de su primera subcomandante, Rosario Chávez, que denunció ser víctima de discriminación y otras irregularidades.



"Hay gente que está metida en corrupción, que ha estado extorsionando a los propios policías, mandándolos a diferentes lugares y cobrándoles. No es mentira de lo que se quejan los policías. La institución ha tocado fondo", aseveró la mujer.



Lamentó que el actual comandante definiera su alejamiento y también la obligara a jubilarse. Relacionó esas disposiciones a las denuncias que recopiló de los uniformados sobre irregularidades en las que presuntamente están involucrados funcionarios del ministerio de Gobierno.



La institución apena sale de un gran escándalo a raíz de la fuga del ciudadano peruano Martín Belaunde Lossio, hecho que ocasionó la caída del anterior jefe policial Luis Cerruto y la salida del entonces ministro Hugo Moldiz.



Chávez señaló que los propios policías de base acudieron para entregarle todos los datos. "Los policías han acudido a mi, no sé si porque soy mujer. Les he abierto las puertas y ellos me dijeron quienes están cobrando por destinos", agregó.



Téllez incorporó a tres generales y cuatro coroneles dentro de su nuevo Alto Mando, entre los que destaca también una mujer. Se espera además que el ministro de Gobierno, Carlos Romero haga conocer el plan para sacar a la institucvión de la crisis.



Nuevos altos mandos:



Subcomandante: Gral. Gregorio Iván Javier Careaga

Inspector general: Gral. Julio César Reynaga

Tribunal Disciplinario: Gral. Hugo Baldivieso Cardozo

Dirección Nacional de Personal: coronel Víctor Hugo Oña

Dirección Nacional de Inteligencia: coronel Edson Sanjinés

Dirección de Planeamiento y Operaciones: coronel René Rino Salazar

Dirección Nacional Administrativa: coronel Rosa Lema