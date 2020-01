Bolt podría perder una medalla de oro olímpica que obtuvo en 2008

El afamado atleta jamaiquino Usain Bolt podría perder una de las medallas olímpicas de su carrera debido a que a uno de sus compañeros se le encontró, ocho años después, que se dopó en los Olímpicos de Pekín, de 2008.



Nesta Carter, miembro del equipo de relevos jamaiquino 4x100, se le detectó methylexaneamina (una sustancia ilícita), en uno de los análisis retroactivos que se hizo sobre las muestras de los Juegos de Pekín 2008 que estaban guardadas desde entonces, dijo el diario argentino Olé.



La prueba se realizó a petición del Comité Olímpico Internacional (COI), ya que en aquel año no existían los sistemas de detección que están disponibles en la actualidad. Y a partir del resultado, Carter perderá la medalla que ganó en China, que se les quitará a todos sus compañeros de posta, entre los que se encuentra Bolt.



Bolt dijo estar "descorazonado" por esa posibilidad, según el diario Jamaica Gleaner. "Perder el oro del 4x100 en Pekín me rompe el corazón. Estoy resignado", dijo al Jamaica Gleaner. "He trabajado para ganar medallas de oro, para ser siempre un campeón", dijo, por lo que se siente "descorazonado" por la noticia. El atleta es el mejor de la historia en carreras de velocidad.



Según el diario Jamaica Gleaner, la sustancia se encontró en la muestra "A" de Carter, pero aún resta analizar la "B". Generalmente el resultado no suele variar y Carter, junto a Bolt, Michael Frater y Asafa Powell, perderían la medalla.



El infractor, además, podría enfrentan a una amonestación pública, una suspensión de 18 meses y una multa.



Bolt en aquellos Juegos, al igual que en Londres 2012, consiguió el triplete en 100 metros, 200 metros y la posta 4x100, recuerda Olé. Hasta ahora tiene, considerando su carrera como juvenil y adulto, 31 medallas obtenidas en torneos mundiales y Juegos Olímpicos, de las que 23 son de oro.