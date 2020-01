Reciclan fármaco que cura enfermedades letales

La Universidad Johns Hopkins de EEUU, descubrió hace 100 años la heparina, una medicina que funciona como anticoagulante en todo tipo de tratamientos médicos. Hoy fue puesta en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud.



Aunque en la actualidad el uso de este fármaco sigue siendo como hace un siglo, científicos están buscando nuevas formas en las que esta pueda aportar a la salud de los seres humanos.



En medio la Biospain 2016, que se lleva a cabo en esta semana en Bilbao España, el investigador del Instituto de Salud Global de Barcelona, Xavier Fernández Busquets, intenta hacer estudios para el empleo de la heparina en la cura de enfermedades mortíferas como la malaria.



La mayoría de enfermos de malaria son de bajos recursos, según el investigador. Por lo que es necesario que se encuentren soluciones que beneficien las personas afectadas. Para él, la forma de resolver el problema es usar lo que ya se tiene, transformarlo y crear eficientemente una forma de luchar contra la enfermedad.,

Ya se han hecho estudios con el uso de la heparina en la cura de la malaria, sin embargo, no se había utilizado debido a que inyectarla en grandes cantidades no era posible por su estatus de anticoagulante. Entonces, esta al ser implementada con seres humanos no sería una buena opción.



Por lo tanto, el investigador Fernández propuso que gracias a la taxonomía de los mosquitos que llevan el virus, la mejor forma sería que la heparina sea suministrada a estos insectos directamente y de esta manera erradicar de raíz la enfermedad.



El objetivo es hacer que en los hogares la gente ponga en lugares específicos contenido con este medicamento para atraer a los mosquitos y que estos se curen. En la actualidad este proceso pasa por la etapa de ensayo y error y se espera que en poco tiempo se empiece a hacer la prueba en tiempo real.