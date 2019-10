Mario Riorda: “Criticar una unidad de redes sociales es negar el futuro”

Es experto en la comunicación política. Es un convencido de que una autoridad debe utilizar las redes sociales para hacer su gestión más eficaz.



Es director del estudio El Gobernauta latinoamericano, que revela que la mayoría de los grandes municipios y gobiernos centrales en la región han institucionalizado el uso de herramientas digitales en la administración pública ¿Aquel gobernante que no utiliza las redes sociales pierde eficacia?

Difícilmente hoy un gobierno, sea bueno o malo, o una campaña se gana en las redes sociales, sin embargo, las redes sociales sí pueden explicar por qué una campaña se perdió o que un gobierno pierde chances de comunicación con la ciudadanía, y en ese sentido las redes sociales no hay que verlas como un medio que excluye a otro sino que se complementa y que genera una comisión convergente.



_¿Qué tan importante es el diálogo de un gobernante con la sociedad por redes sociales?

Es total, porque antes la ciudadanía estaba acostumbrada que cada cinco años, dependiendo el sistema político, revalidar o castigar una gestión con su voto, había muy poca interacción y hoy las redes sociales generan una inmediatez en la demanda, las sociedades se organizan para demandar a los gobiernos, y los gobernantes escuchan. Las redes sociales pueden generar agobio y expanden la fiscalización en tiempo real.



_¿Cómo ves el caso boliviano en relación gobernantes y redes sociales?

El estudio Gobernautas Latinoamericanos incluye a Bolivia y los números son equivalentes en casi toda la región, en todo caso lo que varía es que haya conectividad a pesar de que en Bolivia pueda tener atraso, pero veo que hay retraso en la concepción gubernamental y quienes toman la decisión de entender a las redes sociales, de articular esta relación, no hay que verlo como algo malo, sino como espacio de conectividad.



_¿Es criticable crear una unidad de redes sociales en gobierno?

Es vital, si se critica la creación de una unidad de redes sociales también se debería criticar las áreas de comunicación como tal, porque las redes sociales hacen convergente a todas las comunicaciones, me parece que es un error criticar es negar ni siquiera el futuro sino también el presente.



_¿Un gobernante aborda temas de impacto en las redes sociales?

Los gobernantes no tratan de generar discusiones polémicas y por lo general publicitan su gestión. Un gobernante ablanda la comunicación y la gente reclama atención