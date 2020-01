Hackean 4 cuentas del fundador del Facebook

Varios perfiles sociales de Mark Zuckerberg fueron hackeados, y al parecer la operación fue simple porque el fundador de Facebook usó la misma contraseña sencilla en varios servicios.



La contraseña en cuestión -”dadada”- al parecer fue recuperada a partir de la base de datos de credenciales robadas a más de 100 millones de usuarios en LinkedIn en 2012, de la cual se supo recientemente, según un reporte publicado en la revista online Engadget.



Los hackers, conocidos con el apodo de “OurMine”, entraron en los perfiles de Zuckerberg en Instagram, Twitter, LinkedIn y Pinterest. En Twitter -que Zuckerberg no usaba desde hace cuatro años- se divirtieron escribiendo “Hey @finkd, estabas en la base de datos de LinkedIn con la contraseña ‘dadada’”. En Pinterest, modificaron el nombre del perfil poniendo “Hackeado por OurMine Team”.



Al parecer no hubo, sin embargo, ningún acceso a la cuenta de Zuckerberg en su propia red social de Facebook. Zuckerberg lleva años publicando solamente en "Face" y los piratas informáticos no consiguieron entrar tampoco en la plataforma de fotografías Instagram, que pertenece a la compañía de Zuckerberg, según indicó esta última en la web Venture Beat.



Pocas horas después del hecho desaparecieron los rastros de daños en los perfiles, en tanto la cuenta en Twitter de OurMine fue suspendida. El episodio, indicaron los expertos, es parecido al que sufrió hace algunos días el perfil de Katy Perry, la estrella pop que más seguidores tiene en Twitter, superando a Obama y el papa Francisco.