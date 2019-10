Equipo de la demanda marítima se reunirá en febrero con Evo Morales

El secretario general de la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar), Emerson Calderón, anunció el jueves que el presidente Evo Morales prevé reunirse la primera quincena de febrero, en Bolivia, con el equipo jurídico internacional de la demanda marítima boliviana, radicada desde 2013 en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



"La fecha va a ser durante la primera quincena de febrero, el señor canciller hará conocer la fecha exacta y los lugares donde llevaremos a cabo las reuniones de trabajo con el equipo internacional", dijo.



El Gobierno boliviano gestiona, desde 2015, un encuentro con los juristas que defienden la causa boliviana, aunque aún sin fecha precisa.



Calderón confirmó que el encuentro será en Bolivia, pero que aún no tienen el dato de quiénes son los juristas que llegarán.



"Quiénes vienen lo anunciará el Canciller en los próximos días seguramente, a mí no me corresponde, y hará conocer la fecha en la cual se llevará a cabo la reunión", subrayó.



En 2013, Bolivia sentó a Chile ante La Haya, en busca de un "diálogo sincero" para resolver la demanda marítima boliviana.



Chile había objetado en 2014 la competencia de la CIJ para conocer la demanda marítima boliviana, y después de 14 meses, ese tribunal internacional rechazó ese recurso interpuesto por La Moneda.