Petropar adjudicará hoy a YPFB la provisión de GLP

Con la emisión de la resolución de adjudicación a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que se concretará hoy, quedará sellado el pacto arribado con esa firma, para el suministro de gas, según fuentes de la propia Petropar, que incursionará así en el rubro pese a todos los cuestionamientos por corrupción que rodearon a este caso.



Hoy, Petropar estará cerrando los trámites burocráticos para la concreción de la adjudicación de gas licuado de petróleo (GLP) a favor de YPFB, tal como estaba previsto, de acuerdo a los datos recabados al respecto, informó el diario ABC.



La petrolera estatal paraguaya incursionará así en el rubro gas a pesar de que en una de las primeras licitaciones encaradas para el efecto, ya intentaron tragarse $us 5 millones, en la sobrefacturación para la adquisición de garrafas, escándalo que le costó el puesto al anterior titular de Petropar, Rómulo Alfredo Campos Krauer, y a su mano derecha y gerente general, Catherine Vargas, que luego fue promocionada como titular interina, hasta que se rehusó a obedecer al presidente Horacio Cartes en la designación del gerente general de la alcoholera de Troche, Adalberto Giret, a pedido de seccionaleros oficialistas de la zona.



¿Precios engañosos?



Según el acta de la subasta a la baja electrónica de la licitación que se adjudicará hoy con la resolución respectiva a favor de la estatal boliviana, YPFB cotizó $us 282 por tonelada métrica (venta en origen) y Trafigura ofertó un precio de $us 525 (puesto en destino).



Sin embargo, estos precios no serán los que finalmente se pagarán, atendiendo a lo que señala el punto 10.7 del pliego de bases y condiciones, que refiere que “el precio de la oferta inicial en $us/TM resulta de la cotización referencial igual a 231,956 $us/TM más o menos el diferencial ofertado ($us/TM), en la carga de propuesta” y atendiendo a que las cotizaciones referenciales se irán actualizando cada semana.



Según la publicación del diario ABC Color de Paraguay, desde un principio se apuntó a dirigir y entregar este negocio a YPFB y hasta el propio Ejecutivo nacional presentó el año pasado al Congreso un proyecto de ley a través del cual se pretende que la estatal boliviana le venda gas a Petropar por 20 años.



Reportes de la prensa boliviana señalaban días atrás, citando al titular de YPFB, Guillermo Achá, que estaban a la espera de venderle a Petropar 1.000 toneladas métricas de GLP.