Diputado chileno dice que declaración de Evo es "irresponsable"

Jorge Tarud, diputado y presidente de la comisión de Defensa de la Cámara Baja del Congreso de Chile, rechazó las declaraciones de Evo Morales, que calificó como una "agresión" a Bolivia la instalación de una base militar en proximidades de la frontera y del manantial del Silala.



"La denuncia realizada por el presidente Morales dice relación directa con desviar la atención de la crítica situación interna por la que él ha atravesado particularmente con el caso de Gabriela Zapata", dijo Tarud, en declaraciones publicadas por el diario digital Emol.



El legislador explicó que estas instalaciones militares forman parte de los controles regulares, normales y naturales que realizan permanentemente las Fuerzas Armadas de Chile, "pero que no tienen intencionalidad alguna de ser operativos militares como tampoco de enviar señales de ninguna naturaleza".



Tarud calificó de "tergiversaciones de la verdad" las declaraciones de Morales, y aseguró que el mandatario está "abusando de nuestra buena disposición y de nuestro deseo de tener una relación constructiva con el pueblo boliviano".



El presidente Evo Morales denunció el domingo que Chile agrede a Bolivia con la instalación de una base militar, en la comunidad Carisina, a 15 kilómetros del manantial Silala, acción que es "ilegal" según marcan los convenios internacionales.



"En Chile un partido socialista y comunista no puedo entender que son militaristas, amenazan, y que sepa el pueblo no sólo de Bolivia y Latinoamérica sino del mundo esta instalación es una agresión a la vida, la patria y a Bolivia", dijo.