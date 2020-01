Manuel Mora y Araujo: “Los gobiernos están muy débiles en todas partes”

¿Qué pasa en Latinoamérica con respecto a los gobiernos y las crisis de corrupción? Manuel Mora y Araujo hace una lectura al respecto.



_¿Cómo ve la política en nuestro continente ?

El mundo de hoy es globalizado y la política no se la puede dar por regiones. Hay procesosos que son universales; se pone de manifiesto que hay crisis en la confianza de la dirigencia política. Hay un modelo estándar en la democracia representativa que está perdiendo un componente esencial, la confianza de la gente.



_¿Qué busca el ciudadano?

El votante, el ciudadano, busca otras opciones. Ya no es un tema ideológico, de izquierda o de derecha. Quieren otra cosa.



_¿Pasa lo mismo en Brasil, Argentina, Bolivia...?

Esto no es solo de los gobiernos populistas; Perú y México también tienen estos problemas. Los gobiernos están muy débiles en todas partes. Hay crisis de confianza en la dirigencia.



_En Argentina se votó por Macri como una alternativa para eliminar la corrupción, pero parece que ahora no son de agrado de algunos electores las medidas que se están tomando.

La gente votó por Macri porque quería cambiar de gobierno, eso está clarísimo. El voto fue para decir cambiemos. ¿Qué hay que hacer? Esa es otra cuestión. Se espera que se mejore en temas como la corrupción, que no es el número uno para la mayoría de la gente, que quiere soluciones a problemas cotidianos como la economía, el empleo.



_¿Considera que las investigaciones sobre Cristina Kirchner y su entorno lleguen a la justicia y a una condena?

La postura del actual Gobierno es que la justicia actúe por su propia capacacidad de decisión, sin injerencia política.



_La corrupción es un problema en todo el continente ¿Por qué, qué ha pasado para llegar a niveles tan profundos?

La crisis es en todas partes, es un tema muy serio.



_¿Cómo lo percibe el ciudadano?

A la mayoría no le preocupa esto. El ciudadano quiere que se trabaje en solucionar la inseguridad, la inflación y el desempleo.



_¿Cómo ve a Brasil, cuáles son las proyecciones?

El cambio es resultado de un desgaste, la gente se cansó. El tema de la corrupción fue muy notorio.

Brasil tiene una justicia más independiente que actuó con total libertad de acción; aún así hay problema de confianza muy notorio en los políticos. El ciudadano quiere nuevas caras en cuanto a líderes.



_¿Cómo ve a Bolivia y qué cree que puede pasar en el debate a la repostulación?

Es un fenómeno de atención. La gente que votó espera que se haga prevalecer su decisión. Sin embargo, leo en la prensa que hay opiniones divididas sobre si es legal considerar la repostulación. Es una situación compleja.



_¿Cree que con el surgimiento de gobiernos más liberales EEUU logrará recuperar la influencia en América Latina?

La influencia que tenía era producto de una ideología, fue compartida por uno y otro gobernante norteamericano; no ha habido muchas diferencias. La sociedad demanda menos intervenciones hacia afuera, pide preocuparse más de adentro, de sus propios problemas.

Con respecto a América Latina, EEUU va a ir a una política de más simetría, será más intervencionista, independientemente del líder que gane en las próximas elecciones. Actuará no por las ideologías, sino cuando exista una amenaza hacia América Latina