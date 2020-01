Parlamento polaco frena ley que penaba el aborto

El Parlamento polaco rechazó este jueves por amplia mayoría una propuesta de ley que contemplaba prohibir casi totalmente el aborto en el país, luego de protestas masivas de mujeres en este país católico.



El texto fue rechazado por 352 votos, sumando a diputados de la mayoría conservadora en el poder y a la oposición. 58 diputados votaron a favor de la adopción del criticado texto y 18 se abstuvieron.



Jaroslaw Kaczynski, líder del partido en el poder Ley y Justicia (PiS), dijo antes del voto que su partido "respaldaría siempre el derecho a la vida" pero insistió en que los impulsores de la propuesta de prohibir el aborto no lo hacían "de la mejor manera".



El PiS generalmente apoya la prohibición del aborto, pero Kaczynski notó que una importante mayoría de los polacos sostiene la actual legislación que permite las interrupciones de embarazo en algunos casos.



La ley en vigor autoriza el aborto en tres casos: cuando corre riesgo la vida o la salud de la madre, cuando un examen prenatal indica una grave patología irreversible en el embrión y cuando el embarazo se debe a una violación o al incesto.



A fines del mes pasado, los diputados del PiS habían inicialmente impulsado la controvertida reforma, que hubiese permitido el aborto únicamente si la vida de la madre está en peligro y aumentaba de dos a cinco años las penas de cárcel para las mujeres que recurren al aborto.



El giro de 180 grados del partido de Kaczynski se produce pocos días después de las importantes manifestaciones, en particular de las mujeres polacas, que protestaron contra la prohibicion total del aborto en este país donde la legislación existente es una de las más restrictivas de Europa.



El miércoles, el texto fue rechazado en comisión parlamentaria de manera casi unánime por los conservadores y la oposición, dos días después de las manifestaciones que congregaron a unas 100.000 "mujeres en huelga" vestidas de negro para protestar contra la propuesta.



Las protestas del lunes "nos hicieron reflexionar y nos dieron una lección de humildad", admitió el ministro de Ciencia y Educación superior, Jaroslaw Gowin.



El proyecto de ley, que emanó de una iniciativa ciudadana, había sido presentado por el comité "Stop avortment" e ingresó a trámite parlamentario la semana pasada. Pero ya el sábado miles de personas vestidas de negro manifestaron delante del Parlamento su rechazo.



"Pánico"



El partido en el poder, mayoritario en el Parlamento, que el 23 de septiembre votó para su estudio en comisión, dio la impresión de actuar con urgencia.



Un diputado del PiS, Tomasz Latos, aseguró que su partido "nunca estuvo a favor de castigar a las mujeres", en acorde a la posición expresada por el episcopado.



Para la oposición sin embargo, el giro del PiS se debe al pánico de los diputados por las masivas protestas de las mujeres.



Ewa Kopacz, ex primera ministra y diputada de la oposición liberal, insistió en que "el PiS retrocedió porque tuvo miedo de todas las mujeres que protestaron en las calles".



La liberal Joanna Mucha dijo en tanto que los diputados del PiS tuvieron "pánico" por las manifestaciones del lunes.



"Las mujeres polacas no permitirán que las conduzcan al matadero como ovejas", advirtió a los diputados del PiS durante el debate parlamentario.



En tanto, el impulsor de la iniciativa, que dirige la fundación ciudadana que milita por la prohibición total del aborto, Mariuz Dzierzawski, denunció la "hipocresía" del PiS.



"Los electores que apoyaron al PiS pueden sentirse engañados", dijo, afirmando que su movimiento continuará su acción