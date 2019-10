¿A qué suenan los Óscar de este año?

Las canciones favoritas de los Óscars este año son para bailar en una conquista, saltar de alegría, correr en una competencia o estar acurrucado con esa persona que tanto amas.



Si aún no conoces a los artistas que competirán con las estrellas del cine por una estatuilla a "Mejor canción original" te dejamos una lista para que sepas a qué suenan los Óscars 2015.



1. "I’m Not Gonna Miss You", de la cinta "Glen Campbell…I’ll Be Me"

Compuesta por: Glen Campbell y Julian Raymond

,

2. "Lost Stars", de la película "Begin Again"

Compuesta por: Gregg Alexander y Danielle Brisebois,

3. "Everything Is Awesome", de la película "The Lego Movie"

Compuesta por: Shawn Patterson,

4. "Glory", de la película "Selma"

Compuesta por: John Stephens y Lonnie Lynn



"Grateful", de la película "Beyond the Lights"

Compuesta por: Diane Warren,