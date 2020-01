Polémica por el nuevo Palacio ahora arrastra a Evo y a Revilla

Como si no fuera suficiente con el ida y vuelta entre el expresidente Carlos Mesa y el vicepresidente Álvaro García Linera, a propósito de las críticas del primero a la obra de la Casa del Pueblo, ayer el presidente Evo Morales y el alcalde opositor Luis Revilla se subieron a la polémica con reclamos propios.

En la víspera de los festejos por la efeméride paceña del 16 de julio, Morales salió a la carga. “La Paz, como sede de Gobierno, crece y lamento mucho que algunos hermanos protesten contra la construcción de nuevos edificios, nos dicen hay que cuidar el patrimonio, pero quieren que cuidemos (por ejemplo) ese patrimonio colonial que se está derrumbando al lado de la Asamblea Legislativa, ¿vamos a cuidar eso? Seamos realistas y seamos prácticos”, reprochó, en una clara contestación a Mesa, el vocero para la causa marítima que alguna vez él designó, por llamar ‘atentado’ y ‘bodrio’ a la obra que encargó el presidente.

Pero Morales no se detuvo ahí. “Es nuestra obligación y hay que cumplir con nuevas edificaciones para acompañar la expectativa de las nuevas generaciones, quiero decirles, hermanos y hermanas, que gracias al crecimiento económico del país podemos garantizar estas obras”, argumentó, para responder al expresidente, que se le acercó en las encuestas de intención de voto.

En febrero, un estudio de Captura Consulting para la revista Poder y Placer le daba un 28,4% de intención de voto a Morales (uno de los puntos más bajos desde que es presidente), mientras que a Mesa le daba un segundo lugar con un 23,4%. Es decir, a solo cinco puntos de diferencia, cuando faltan poco más de dos años para las elecciones presidenciales de 2019.

Revilla no se contuvo

El alcalde de La Paz hizo una crítica técnica y, como es lógico, el opositor se puso en contra de los argumentos esgrimidos por el vicepresidente. “Hubiéramos preferido que se haga una tarea coordinada; que se escuchen los criterios de los urbanistas, pero saben también que se ha aprobado una ley nacional que ha declarado de prioridad la construcción de estos edificios y está en marcha, ya está ahí”, contestó Revilla, cita ANF.



El alcalde y líder SOL.Bo, que anunció que si no logra consolidar un proyecto nacional para 2019 él puede esperar, ha sugerido que esta obra la ha hecho el Gobierno sin coordinar con la Alcaldía, sin oír a expertos y que él no pudo pararlo.

Según cita la agencia noticiosa ANF, Revilla contó que se produjeron peleas entre la comuna y el Gobierno por la construcción de la Línea Blanca del teleférico.

Dicho esto, explicó que por esa razón ahora hay una mesa de coordinación permanente entre los dos niveles de Gobierno. Revilla, que junto a Mesa y otros opositores firmó una carta por una nueva justicia, hasta ayer no había hablado de esa polémica. º