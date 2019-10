Dan 3 meses para que el TAM sea empresa estatal

Transporte Aéreo Militar (TAM) tiene un plazo "fatal" de tres meses para regularizar su situación y comenzar a operar como empresa estatal. El trámite ya comenzó a ser ejecutado, tal como lo anticipó EL DEBER en su edición impresa el pasado seis de diciembre.



El ministro de Defensa, Reymi Ferreira afirmó este martes que "hemos planteado que se entienda la situación del TAM y se ha dado tres meses más. Desde hace dos días habría que contabilizar tres meses más par que el TAM pueda convertirse en una empresa estatal pública".



La empresa militar de aviación cumplió esta gestión 70 años desde que inició sus servicios, pero desde años sufre la exigencia del fisco por una deuda de alrededor de 100 millones de bolivianos, aunque su director general, Julio César Villarroel, dijo no reconocer la misma.



Ferreira explicó que el tiempo para la conversión servirá para plantearse cómo funcionará el TAM como empresa estatal, porque hasta ahora el 80% del personal asignado a las labores corresponde a la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).



"Puede ser que no sea sustentable con estas nuevas condiciones. Eso se va a discutir estos tres meses y al final se verá si es viable o no y se tendrá nomas que mantener la figura del TAM, pero ya no prestando actividades comerciales sino simplemente dedicándose a la actividad militar", explicó el ministro.



Para ser empresa estatal, el TAM deberá certificarse como línea aérea, cumplir lo establecido por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), incorporar seguros y cambiar su situación legal, para lo que requerirá un decreto supremo para modificar su estructura de dependencia.