Gobierno aclara que Senatex prestará servicios tecnológicos

El ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, aclaró el domingo que Senatex, que se creó con el Decreto Supremo 2765 que establece el cierre de Enatex, no será una empresa sino prestará servicios tecnológicos.



"Senatex no es una empresa, sino una institución tecnológica, Senatex va a funcionar de acuerdo a sus necesidades, dos meses, tres meses, cerrará cuatro meses, podrá reabrir otros seis meses y de acuerdo a eso va a necesitar personal y hoy en día no necesita más de 30 trabajadores que ya están contratados", explicó en el programa "El pueblo es noticia" de Bolivia Tv.



Explicó que en dos o tres años Senatex podría alcanzar su rendimiento óptimo y podría ocupar al menos mil trabajadores, "pero eso es a futuro", remarcó.



El Ministro de Trabajo aseguró que existirá otra propuesta técnica sobre Senatex, tampoco se subvencionará una empresa deficitaria.



"El nuevo escenario ya no es Enatex, sino es contratos indefinidos con la Ley General del Trabajo a los 180 movilizados en cualquier empresa del Estado, y nosotros no estamos en la posibilidad de aceptarlo, debido a que una empresa no depende del Gobierno", puntualizó al referirse a la demanda de la COB.



En esa línea, lamentó que la Central Obrera Boliviana no haya aceptado la propuesta del Gobierno y que solo se ratifica en su posición de la recontratación de los 180 extrabajadores de Enatex.



"Los compañeros de la COB consideraron que el diálogo se ha roto, nosotros como Gobierno consideramos que no y que en cualquier momento estamos dispuestos a conversar con ellos", complementó.